"Es el reto más importante de mi carrera"

“Dar las gracias a todos por el recibimiento y dar las gracias a un club como el Sporting por darme la oportunidad. Espero dar lo máximo para dejar al Sporting donde se merece”. Con esas palabras José Luis Martí se presentó como nuevo técnico del equipo rojiblanco. Acompañado de Javi Rico, ya se enfunda el mono de trabajo para el encuentro ante el Zaragoza de este domingo.

¿Qué situación se tiene que dar para continuar?

“Que llenemos de ilusión al Sporting. Queremos ver cómo va evolucionando esto, con una ilusión tremenda de trabajar y conseguir los resultados. Eso va a determinar si el año que viene estaremos aquí”.

¿Por qué aceptar con solo 14 partidos?

“Creo que es el reto más importante que tengo en mi carrera, corta como entrenador. Es un reto ilusionante, creo en una plantilla que tiene un gran potencial. Creo que podemos aspirar a ganar el próximo partido, poder conectar con una afición que se lo merece. Recuerdo jugar partidos aquí que, cuando El Molinón apretaba, te mirabas en el campo y decías que era imposible remontar esto. Eso es lo que hace a uno venir con ilusión y entregarse al máximo”.

¿Ha hablado con Gallego? ¿Qué Sporting vamos a ver?

“Ha sido todo precipitado y en 24 horas me he visto aquí. No he hablado con él. Espero un equipo ambicioso, que sea vertical y que se deje el alma en cada acción. Que la gente se sienta orgullosa de sus futbolistas y que yo, como máximo responsable, lo consiga”.

¿Cómo ve al equipo? ¿Qué se puede mejorar?

“Creo que debemos ser un equipo agresivo y manejar las áreas; es donde se deciden los partidos. Hemos de ser un equipo equilibrado, sólido, capaz de transitar. Tenemos mucha velocidad para aprovechar los espacios”.

A siete puntos de la promoción, ¿es posible?

“Soy una persona de mirar el día a día y no más allá. Me he movido en eso en mi trayectoria. Intentar sumar para tratar de llegar a lo más alto. El objetivo es engancharnos con nosotros y conectar con la afición. Ser realistas de las dificultades que hay para llegar al objetivo, pero no menospreciar una gran plantilla como la que tenemos”.

¿Cómo valora la relación con la cantera?

“Creo que todos conocemos cómo es Mareo. Este es un club especial. Los aficionados tienen el nombre de la mareona, algo que no tiene ningún otro club. Te hace pensar que esto engancha y engancha a través del ADN de los jugadores de la cantera. Hay momentos. Esperemos que llegue el momento de los jóvenes y que sean capaces de darle al Sporting nuevos retos”.

¿Qué conoce de la plantilla y cuál es su esquema de juego?

“La plantilla me parece muy equilibrada. El equipo tiene posibilidades de varios sistemas, algo a plantearse. Tenemos que ver cómo están anímicamente. He empleado distintos sistemas en mi carrera, que pueden ser diferentes a lo que se ha visto. Siempre me ha gustado jugar con referencias arriba, pero pueden ser jugadores de fuera que lleguen arriba”.

Problemas defensivos. 33 goles en 28 partidos. ¿Lo que más preocupa?

“Todos entendemos que lo más fácil para trabajar con un grupo es el aspecto defensivo, poder ser un bloque sólido y compacto. La parte ofensiva, tenemos que generar automatismos de ataque. La creatividad y la imaginación de los futbolistas, lo tienen ellos. No podemos cortarles. Esas cualidades que tienen, que las pongan al beneficio del equipo”.

Partido ante el Zaragoza.

“No me he planteado las consecuencias, solamente prepararlo de la mejor manera; conocer a los chicos esta tarde y plantearles mi idea. Y dar el máximo. Si ellos dan el máximo... la gente se quiere sentir orgullosa de un equipo que trabaja en la sensación de luchar por el triunfo. Las áreas determinarán el resultado”.

Lillo como referente. ¿De qué entrenadores bebe? Fabián en cuerpo técnico.

“Todos los entrenadores que he tenido me han aportado muchas cosas. Intento quedarme con ellas. Algunos me han dado más libertad, algunos que han quitado presión a futbolistas... creo que de todos he aprendido mucho e intento que las cosas más correctas, tratar de inculcarlas. Fabián viene como segundo entrenador, también viene otro compañero, aparte de Edu, Carlos y Jorge. Viene José Manuel Ramón, que se incorporará un poco más tarde, para el trabajo a balón parado”.

Continuidad en base a resultados.

“No tiene por qué tanto, pero el fútbol son resultados. Tenemos que ser realistas. Todos vivimos a base de los resultados. Al final determinarán dónde vamos a estar todos la próxima temporada”.

Es de la quinta de Sastre. ¿Qué opinión tiene del Sporting?

“Es un club señor. Cuando hemos tenido la suerte de visitar Mareo para entrenar, el recibimiento del estadio siempre ha sido ejemplar. Me quedo con la sensación de que en algunos partidos era imposible ganar por lo que la gente proponía. Eso es lo que quiero ver el fin de semana”.

Estuvo en la Real Sociedad cuando luchaba por el ascenso junto al Sporting de Preciado...

“Fue una temporada diferente, una temporada extraordinaria. Recuerdo dificultades en una temporada donde no logramos el objetivo. Se nos escapó el ascenso. Hablar con Preciado es ponerse de pie. En ese sentido, el máximo respeto a una persona que lo ha dado todo y que está en el recuerdo de todos”.