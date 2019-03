La deuda de Carmona

Marcar en un derbi. Un reto que persigue cualquier futbolista durante su carrera. Carlos Carmona lo ha hecho por partida doble, pero el recuerdo no le produce satisfacción alguna. Su equipo, el Sporting, no ganó al Oviedo ninguno de los dos partidos. Tampoco lo hizo el día que Jony marcó en el Tartiere. A la cuarta, Carmona piensa en la victoria. “Mucha gente me dice que siempre marco, pero yo firmo no hacerlo y que consigamos la victoria. ¿Una deuda con la afición? Con la afición y con nosotros. Soy el primero al que le 'jode' perder este partido. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para salir 'a muerte' desde el minuto uno”, adelanta el centrocampista del Sporting.

A diferencia del derbi de la primera vuelta, ahora en Mareo se sienten más sólidos como equipo. “Estamos con mucha confianza, haciendo las cosas bastante bien. Son tres victorias seguidas, una remontada que hacía mucho tiempo que no se conseguía y eso refuerza mucho al grupo”. Carmona define el derbi del domingo como “un partido clave, fundamental para seguir sumando de tres en tres y poder dedicarle la victoria a la afición”.

Son días diferentes por las calles de Asturias. “Todos los amigos, la familia, todo el mundo que me encuentro está volcado. Es un plus más. Los que hemos jugado estos partidos sabemos lo que es; los que han venido en invierno, con lo que les estamos comentando, también lo saben ya”, asegura Carmona.