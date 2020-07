La respuesta de un equipo gijonés al lío del Depor-Fuenlabrada se hace viral

No es una cuestión de broma el brote detectado en la primera plantilla del Fuenlabrada que ha obligado a confinar a los jugadores del equipo madrileño que viajaron a La Coruña para jugar el último partido de la liga regular en Segunda División e, incluso, a ingresar en el hospital a uno de los futbolistas.

Pero las posibles consecuencias deportivas de la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada, con decenas de comunicados y peticiones de permanencia en los despachos han generado una cómica reacción de un equipo de fútbol de Gijón.

El Racing de La Guía, que milita en la Regional Preferente asturiana, ha colgado en las redes sociales su particular 'comunicado oficial' tras los hechos públicos por Fuenlabrada, Elche y sobre todo, Deportivo, Numancia y Extremadura, que solicitan su permanencia en Segunda a pesar de haber descendido a Segunda B en el campo.

En concreto, el Racing de La Guía ha pedido su "ascenso a La Liga Smartbank y ampliar la misma a 180 equipos porque sí. Además del ascenso, también exigimos un par de cajas de sidra por cabeza y varios bollos preñaos (pan con chorizo) para soportar la presión". En su 'comunicado', el equipo gijonés añade que "si cuela, cuela".

El tweet no ha pasado desapercibido. Tanto que en apenas unas horas ha conseguido 4.000 retweets y 10.000 'Me gusta'. Hasta el productor de Tiempo de Juego Jorge Hevia ha apoyado la moción de este equipo modesto del fútbol asturiano: "No es más absurdo que cualquiera de las cosas que están pidiendo todos los que no se han ganado lo suyo en el campo. Yo lo veo". La respuesta del Racing no se ha hecho esperar: "Solo exigimos estar DONDE NOS GUSTA ESTAR".