"Yo renovaría a Djukic"

En el día después de la derrota del Sporting en Almería, las reflexionas suenan parecidas a las de jornadas atrás. Los rojiblancos desaprovecharon, de nuevo, una gran oportunidad. "El equipo no estuvo mal, dio la cara contra un equipo hecho para ascender, pero se repitieron las carencias de cara a gol y en los laterales. Es un poco lo de siempre. El equipo no estuvo mal, pero no da...", concede Juan de Álvaro en Deportes COPE Asturias.

El presidente del DKV Gijón de balonmano asegura que "ayer había ilusión, había ganas de ver la respuesta del equipo, pero esta plantilla es corta, tiene carencias arriba, en las bandas. Hay muchos equipos por encima del Sporting. Este equipo no da para ello (luchar por el ascenso)".

"Ganas el lunes al Girona y te pones cerca otra vez, pero hay muchos equipos por el medio. Y es más: si el Sporting se mete en el 'play off', no le veo con opciones de pelear con los de arriba. Si estás en el puesto once o doce, es difícil pensar en ascender", explica el directivo asturiano.

Continuidad del entrenador

Juan de Álvaro apuesta por la continuidad de Miroslav Djukic para la próxima temporada. "Te pueden gustar más o menos sus planteamientos, pero el equipo está ordenado, sabe a lo que juega y hace mucho tiempo que no veíamos eso. Si hubiera llegado antes, seguramente habríamos visto a este Sporting entre los primeros. Me gusta más que lo que vi a José Alberto, Baraja y Paco Herrera. Puede que le falte carisma, eso que gusta en Gijón, pero a nivel de fútbol se ven cosas interesantes. No me disgusta para Segunda lo que plantea y propone. Yo le renovaría. ¿A quién van a traer? No acabo de ver un cambio que le vaya a mejorar. Le daría tranquilidad a Djukic para el año que viene, aunque creo que será difícil que eso ocurra", apunta.