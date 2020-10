David Gallego ha hecho su primera valoración sobre la continuidad de Nacho Méndez en una entrevista en 'El Partidazo'. "Es una alegría tremenda para todos, tanto para el club como para la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Nacho es un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador que puede hacer grandes cosas en el Sporting y dar muchas cosas al equipo", ha afirmado el entrenador catalán. "¿Si va a jugar en el derbi? Tiene sus posibilidades, igual que el resto", ha respondido durante la charla con Juanma Castaño.

El técnico del Sporting se ha referido al ambiente de derbi antes del partido del domingo en el Carlos Tartiere. "Llevo poco tiempo en este club, en esta ciudad, pero veo el comportamiento de nuestra afición y esta semana se nota algo diferente. Te paran más por la calle, te comentan más y se ve la importancia del derbi. Me dicen: 'hay que ganar al Oviedo, hay que ganar al Oviedo'. También nosotros queremos ganar al Oviedo. Sabemos que este es un partido especial", sostiene el entrenador.

Gallego ha respondido también sobre la recuperación goleadora de Djuka: "Sabemos las condiciones que tiene. Hemos intentando, viendo un poco su comportamiento de años anteriores, que participe cerca del área y que esté más pendiente de lo que ocurre en el transcurso del partido y no tanto de cosas externas".

"Estoy encantado aquí. Es una ciudad que me encaja por mi forma de ser 100%, me encaja la gente, me encaja por los alrederores de Gijón", ha contado David Gallego en la entrevista en 'El Partidazo'.