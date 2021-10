“Mi renovación no es importante, que este tema no desestabilice”

AFICIÓN EN LUGO

“La reflexión q puede hacer cualquier persona, siendo el entrenador del Sporting… es un orgullo pertenecer a este equipo por la afición que tenemos. Se te acaban los elogios. Lo que tenemos que hacer es que la afición se sienta orgullosa de nosotros. Unidos somos más fuertes. Tenemos que hacer que para ellos sea un orgullo venir a apoyarnos. Que tengan buen viaje. Sabemos que será difícil brindarles una victoria”.

TRAS PARTIDO ANTE VALLADOLID… SE ENFRÍA LA EUFORIA O LE REAFIRMA

“Del partido me siento orgulloso porque el equipo hizo muchas cosas bien. Si el acierto en el área hubiese sido otro, estaríamos diciendo que partidazo del Sporting. Lo hemos analizado y me reafirmo, ha sido mejor de lo que pensaba. Ojalá seamos capaces de hacer partidos así. Si lo analizamos desde el resultado, un cero, hemos perdido. Si lo analizamos desde juego, hay cosas que nos hacen ser optimistas. Las analizamos desde el crecimiento personal”.

RIVERA

“Lo veo en condiciones para poder echarnos una mano si lo consideramos oportuno. Es difícil que aguante 90 minutos. Es un jugador más y tiene las mismas opciones”.

LUGO

“Es un rival que es muy poderoso en las disputas, que transita bien y tiene jugadores rápidos por fuera… que se junta bien y es compacto en defensa Todos los equipos son complicados de batir. Tenemos que intentar, como cada semana, jugar a lo que nosotros queremos y no a lo que el rival quiere”.

TRAS DOS DERROTAS, ¿PARTIDO MÁS IMPORTANTE?

“No”.

RENDIMIENTO DE PUMA

“Si está al 100% tiene mucho desborde, mucha velocidad. Eso lo tiene, a ver con qué asiduidad lo puede hacer. Tener la selección tan lejos le hace tener menos continuidad con el equipo. Son momento y hay que esperar el momento de cada uno. No tenemos dudas de que dará el rendimiento que esperamos de él”.

RENOVACIÓN

“Tenemos un partido importante ante el Lugo y lo menos importante es la situación del entrenador. Estoy centrado en el Lugo. Lo demás, no me preocupa y que no os preocupe para nada. No es importante. Que no se desestabilice al equipo con esto. Vamos a centrarnos en el juego, en el equipo y en crecer cada semana”.

RIVAL FUERTE EN CASA

Espero un partido competido, donde los pequeños detalles marcarán la diferencia. Será importante que evitemos las transiciones tan veloces que tienen.

EIBAR Y LLORENTE

“Intentando conseguir que nuestra plantilla dé el 100%. Así podremos acercarnos. Hay unos equipos que tienen más posibilidades que otros. Tenemos que ser conscientes. Eso te hace ser precavido. Estos equipos con mayor presupuesto y plantillas con más nivel, estarán en las primeras plazas por estadística. Podemos estar otros que no tenemos tanto, pero tenemos buenas plantillas, vamos a luchar por ello”.