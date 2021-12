Viti ha recibido el premio a mejor jugador del Real Oviedo en el mes de noviembre. El canterano azul se perdió el partido en Zorilla por molestias. "Estoy algo mejor. El día antes tuve una molestia y consideramos que lo mejor era parar. Veremos cómo se va desarrollando pero del otro día a hoy he notado cierta mejoría. Seguimos en la línea de ver cómo se desarrolla la lesión estos días y no querer forzar. No queremos que vaya a más y perderme más semanas", dice sobre su estado físico.

Partido ante el Valladolid

"En líneas generales hicimos un gran partido, en la tónica del Eibar. Parece que cuando jugamos bien o muy bien los resultados no nos acompañan, pero aunque hayamos perdido es el camino que debemos seguir porque es el que más nos acerca a la victoria".

Paso adelante esta temporada

"Desde el principio conté con los minutos y la continuidad que todo jugador necesita para sentirse a gusto y cómodo. Sobre todo contar con minutos que es lo que te da confianza".

Balance de la primera vuelta

"Estamos en una situación en la que, si ganamos el sábado, nos acercaremos a los puestos de arriba que es con lo que soñamos todos".

Confianza del club para el futuro

"Ya veremos qué pasa. Estar jugando me da confianza e imagino que de cara al club... todo se verá".

Renovación

"Ha habido acercamientos pero aún no se ha concretado nada".

Premio al mejor de noviembre

"Me he sentido muy arropado por la afición y la historia de esta afición habla por sí sola. Gracias a los compañeros que sin ellos tampoco hubiera sido posible".

Áreas de mejora con respecto al pasado

"Quizá en tener más tranquilidad con balón o esos goles que otros años no llegaban. Me siengo a gusto con la idea del míster de correr al espacio y no noto excesiva diferencia con respecto a otros años".