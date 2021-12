"Soy una persona respetuosa con todo el mundo. A nivel deportivo, acepto y respeto todo. Desmiento una información publicada: de forma tajante se dice que mi relación con Javi Rico es tensa y que hubo distanciamiento. No podemos engañar a nuestra afición. Nuestra afición se merece verdades. Es lo más grande que tenemos y se merecen la verdad: mi relación con Javi Rico es excelente desde el primer día. Por lo demás, estoy aquí para responde como cada semana". Así abría la comparecencia David Gallego antes del Sporting-Huesca.

Cómo ha vivido la situación de esta semana

"He notado el respaldo del vestuario. Lo noto. Los futbolistas leen las redes sociales, ya sabéis cómo está montado esto, y dicen que 'vamos a ganar seguro'. He tenido que pararlos en los entrenamientos".

Cómo se encuentra a nivel personal

"Me encuentro como una moto. Como los jugadores, que están enchufadísimos. Debemos ganar ya y salir de esta situación. Se les ve cada semana con ganas de revertir esto. Estoy igual de motivado que ellos como mínimo".

Partido importante para mantener el puesto

"Creo que es un partido muy importante para el equipo y para la ciudad. Lo más importante es que el equipo gane y que entre en una dinámica positiva. Somos capaces de volver a hacerlo. Lo más importante es eso. Las cosas que no dependen de mí... no me hacen perder el tiempo. Mi ocupación en eso es cero".

Conversación del director deportivo con el Consejo

"La relación es excelente. Queremos buscar cosas donde no son. ¿Lo entiendo? No estoy para entender o no. Queremos mejorar".

Que suenen otros entrenadores

"Las ganas son las mismas. No son cosas personales. Sé como funciona esto. A uno no le gusta y no son cosas agradables, son parte del juego; nada más. No es una cosas que me haga perder el sueño ni mucho menos".

Apoyo de la afición

"Me gustaría que los jugadores se sientan protegidos, que estén con ellos. Nuestra afición multiplica. Cuando los jugadores sienten el respaldo rinden más, y aun más jugadores jóvenes como los nuestros. Soy autocrítico y no estamos para pedir mucho... pero el equipo se siente más seguro y respaldado si notamos el apoyo de nuestra afición. Como hasta ahora ha sido así no tengo dudas de que volverá a serlo".

¿Calvario personal?

"Insistís pensando en que esto es un calvario... pero no. Estoy centrado en el Huesca y en ganar. Lo demás... no depende de mí".

'No estamos para pedir'

"Lo primero que he dicho es que el equipo no está para pedir. Si tenemos el apoyo de la afición 100% rendiremos mejor. Pero es cierto que no estamos para pedir"

Recuperar la confianza

"La confianza te la dan los resultados. Hay jugadores que se crecen y otros que no se crecen tanto. Va con el perfil de la persona. El Huesca es muy fiable a nivel defensivo y va en línea ascendente. Hay que estar atento al balón parado y a las transiciones. Tienen claro que su base es la solidez defensiva. Es un partido para quizá no tener tantas ocasiones pero aprovecharlas. Lo que no podemos hacer es continuar con los fallos individuales porque nos están lastrando mucho".

Conversación con el club sobre su futuro

"No. No sé qué decirte... no. Pregúntale a ellos. No me han insinuado nada".

Confianza en romper la dinámica

"Son pequeños detalles los que deciden. El equipo no ha estado a la altura y se ha merecido perder. Mi confianza en romper la dinámica es cada semana porque todo está muy igualado; siento que los pequeños detalles nos van a acompañar".

Djuka

"Está mejor. Cada entreno y cada día que pasa es beneficioso para él. Podemos contar con él".

Baja de Gragera

"No es determinante un jugador en concreto. No hay ningún jugador que me haya demostrado que con él vamos a ganar".

Qué equipo quiere ante el Huesca

"Que represente los valores de esta ciudad y lo que ha sido siempre este equipo. De nueve partidos sólo llevamos dos puntos y eso es normal que se lleve el ruido... pero quiero competir como siempre hemos competido. Esperamos que el resultado sea positivo pero quiero ver al equipo difícil de batir, solidario... que es lo que siempre hemos sido salvo ahora. Otra cosa son los resultados".

¿Le ha preguntado el club si se ve fuerte para seguir?

"No me han preguntado porque se me nota"