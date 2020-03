El regreso de Ortuño

Alfredo Ortuño fue, hace un año, uno de los fichajes invernales que ayudó a la permanencia del Extremadura. El delantero del Real Oviedo confía ahora en conseguir la salvación en Asturias. En Almendralejo le recuerdan con aprecio. "No he hablado con él esta semana. Ortuño es un pedazo de futbolista y de compañero. Tuvimos la suerte de disfrutar de él la pasada temporada", ha afirmado este miércoles el jugador del Extremadura Fran Cruz.

Ortuño regresará a un estadio, el Francisco de la Hera, en el que volvió a recuperar la ilusión por el fútbol. Allí volverá a ver este sábado a su anterior entrenador, Manuel Mosquera. "Para mí fue una buena etapa la del año pasado. Estoy muy agradecido a Manuel. Aprendí muchísimo de él. Ha sido una de las personas más positivas que me he encontrado en el mundo del fútbol. Sinceramente, me volvió a ilusionar con el fútbol. Me hizo volver a creer en los entrenamientos y en el partido de cada domingo", dijo Ortuño días antes del partido de la primera vuelta. El delantero murciano compite con Ibrahima Baldé para ser el punta titular en Almendralejo.