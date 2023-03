La reflexión de MAR sobre el Sporting: "Si llevamos tanto sin resultados igual no es por los entrenadores"

Sobre el momento del equipo y si cree que ya se podrá ver un equipo identificable

"El reto era estar durante más tiempo siendo fiables y competitivos. Creo que sigue siendo el reto. Ahora fuera de casa. Ese es mi objetivo. Que podamos ser fiables y competitivos durante más tiempo en un partido. Trabajamos para poder ser más consistentes".

Sobre el Albacete y sobre que maneje el objetivo de alcanzar los 50 puntos

"Son conscientes de donde están y lo bien que lo están haciendo sin perder el norte. La realidad del Albacete en los últimos años ha sido la que ha sido y ahora están en un momento competitivo alto. Esa cifra les asegura la permanencia y que desde ahí puedan pensar en otra cosa es coherente. Compiten muy bien y son sólidos. Generosos en el esfuerzo y agresivos en defensa. Tienen muy buen entrenador, tiene una visión muy parecida y quiere que su equipo sea protagonista. Nosotros intentaremos robarles el protagonismo".

¿Qué grado de satisfacción le generó el cambio de sistema?

"La satisfacción viene por el aspecto defensivo. Estamos siendo un poco más sólidos y concediendo menos ocasiones. Lo estamos consiguiendo. Era uno de los objetivos a mi llegada. Los sistemas van a depender del partido que queramos. Igual que decía que la línea de tres no iba a ser eterna, lo mismo digo ahora".

Sobre el rol de Cristo. ¿No lo ve cómo delantero?

"Por las características que tiene y por este modelo de juego se le puede potenciar más en la segunda línea. Pero si queremos un comportamiento diferente en la última línea también lo puede hacer bien. Buscando un delantero que venga a jugar y participe. Tiene buenas características para recibir entre líneas. Es muy inteligente y entiende el juego y lo que le pido. Eso le da mayor riqueza al grupo".

El Albacete es el segundo equipo más goleador, ¿eso aumenta las vigilancias?

"Hay que ser especialmente agresivo y estar concentrado en defensa para que no puedan progresar y para que no se establezcan en el último tercio. Pueblan mucho de jugadores esa zona. Si intentamos evitar que se planten ahí ya tendremos mucho ganado".

¿Cómo está viendo a Cali Izquierdoz y si cree que puede acoplarse a un rol de tener menos minutos?

"No dejó de ser líder por no estar en el once. Es un profesional diez. Líder, consejero de los jóvenes, voz del vestuario. Independientemente del rol entrena como titular indiscutible y sigue siendo líder. No cambió nada en su semana ni en su nivel de entrenamiento ni en el de liderazgo".

¿Cómo ve a Jony?

"Espero que podamos ver al mejor Jony pronto. Y por lo que está trabajando, más que pronto que tarde. Está poniendo muchas ganas y compromiso para poder llegar a su mejor nivel. Ha estado con fiebre y pasó gripe, viene de ahí, pero a medida que se vaya recuperando y pueda alcanzar nivel va a disfrutar de minutos y vamos a ver al mejor Jony".

¿Todo lo que no sea ganar es decir adiós? ¿Pensáis en que si se gana el domingo el equipo se pone a ocho con goal average a favor?

"No pienso en eso. Pienso en ganar y preparar el partido. Y a partir de ahí seguir intentando mejorar como equipo. Cuanto más pensemos en el marcador, más nos vamos a alejar de ganar. Cuanto más nos centremos en el plan de partido, más nos acercaremos a un resultado positivo".

¿Cuánto alivio le dio los resultados de la jornada pasada y si ha sido la demostración de lo que cuesta escalar posiciones?

"Yo soy el mismo independientemente del marcador. Al día siguiente del partido no me falta capacidad de trabajo, compromiso o entusiasmo. Mi trabajo no se puede ver afectado a nivel emocional por un marcador. Tengo que mantener un equilibrio y una línea de trabajo".

¿Qué le falta al equipo para ganar fuera?

"Primero tenemos que dejar de pensar en el marcador. Tenemos que ser valientes como lo estamos siendo en casa, protagonistas y agresivos como lo somos en casa. Si igualamos esos comportamientos estaremos más cerca de competir mejor fuera".

Habla de proyecto, ¿Hace falta más tranquilidad? ¿No pensar tanto en la inmediatez?

"Los resultados que lleva obteniendo el Sporting en los últimos años no son casualidad. Creo que nos tenemos que preguntar por qué. Como club lo estamos planteando y yo vengo al Sporting porque creí que podía encontrar un contexto como en Independiente en lo que a proyecto se refiere y a lo que el Grupo quiere hacer. Pongo un ejemplo muy gráfico: Las áreas de este campo de Mareo se han cambiado después de muchos años. Estaban hasta peligrosas para los porteros y no pasaba nada. Es que hay que ganar el sábado se decía. Ya, pero hay un montón de elementos fuera del campo que tienen que empezar a cambiar. Muchos procesos, comportamientos, hábitos... Para poder merecer los resultados dentro del campo. Una cosa sin la otra no va. Hemos hecho una profunda reflexión con el Grupo y estamos manos a la obra con cambios en la estructura, en procesos... Para poder convertirnos en un club que haga las cosas de manera diferente. Había que cambiar mucho y entiendo que la gente no lo sepa. Todo lleva un tiempo y sé que la gente quiere que ganemos el sábado y es mi labor por supuesto. Pero también hay que cuestionarse si llevamos tantos años con resultados que no son positivos, igual no es cosa del entrenador. Y hablo de los compañeros que han ido pasando. ¿Por qué no estamos obteniendo resultados? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer mejor? Estamos en ese proceso de cuestionarnos como tener otros resultados. El club está dando pasos fuera del campo para que dentro obtengamos mejores resultados. Estamos cambiando cosas que van a marcar la diferencia. No sé dentro de cuánto. Pero había que cambiar eso para tener otros resultados dentro del campo".

¿Cuenta estar aquí la próxima temporada como entrenador?

"Firmé un año y medio. Si firmo pensando que me van a echar en un mes no hubiera firmado. Por eso digo que vine aquí pensando que esta estructura se asemejaba a un proyecto estable por la visión que tiene la entidad. No buscando la inmediatez y sabiendo que hay que aprender de lo que está pasando. Si seguimos cambiando entrenadores cada dos meses seguiremos obteniendo los mismos resultados. A lo mejor no es cosa de un entrenador. Y si no gano, me echarán igual que a todos. Tocaba pararse y reformular cómo estábamos haciendo las cosas. Estoy intentando ayudar al club desde mi experiencia. Yo he aprendido en Independiente del Valle. Si puedo aportar algo de lo que he hecho, lo estoy haciendo".

Habla de proceso a largo plazo... ¿A cuántos años? ¿Os marcáis alguna fecha?

"Cuanto antes. Entendemos la inmediatez del fútbol profesional. Para poder obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas y ya lo estamos haciendo. El club ha hecho una inversión y cambios. Necesitamos medios mejores. Estamos intentando mejorar Mareo y los procesos en el primer equipo ya hemos instaurado comida diaria, desayuno y almuerzo para todos. Eso no nos va a hacer ganar al Albacete, pero ayuda a tener mejores hábitos y estar más cerca de ganar que de perder".