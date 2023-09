Mangel afronta la recuperación de su lesión de rodilla, que en un primer momento le hizo temerse lo peor, aunque el diagnóstico ha acabado siendo más benévolo. El asturiano tiene dos meses por delante de recuperación para volver a estar a tope. Estos días se encuentra en su casa de Candás, siendo examinado por los médicos del Real Oviedo antes de volver a Ponferrada a incorporarse a la dinámica del equipo. Una Ponferradina en la que está cómodo y a la que salió en busca de los minutos que en Oviedo no iba a tener.

El jugador tenía claro que esta temporada necesitaba tener minutos y que para ello una opción era salir del Oviedo: "Sabía que este año no iba a tener los minutos que yo quería y necesito para seguir creciendo. Estoy en una edad que tengo que curtirme. Salí a principios de mercado, no quise esperar mucho más. Igual si hubiera esperado habrían salido otras cosas, pero desde el primer momento que me llamó la Ponfe tenía claro que es un sitio que me gustaba mucho. Esperemos que podamos volver al fútbol profesional. Creo que necesito jugar. Veía que me iba a costar mucho entrar".

Mangel disfrutó de minutos la pasada temporada, aunque debutó el año de Ziganda. Un año en el que también lo pasó mal, como él mismo reconoce: "Debuto contra el Éibar y durante ese año tengo la desgracia del fallecimiento de mi padre que para mí fue un golpe duro y el resto de la temporada me dejé ir un poco. Ese verano volví muy bien. Cuando llegó Cervera hubo bajas, tuve una pizca de suerte y fui entrando. Yo estaba con el filial y tanto Jaime como Rubén Reyes y Ziganda eran conscientes de la situación que yo tenía en casa. Cuando acabó la temporada dije que no podía estar así. Bajé diez kilos y me puse a tope. Era lo que mi padre quería".

Desde la distancia continúa viendo al Real Oviedo y es positivo con la marcha del conjunto azul: "Es un equipo que crece desde la defensa. Desde el Levante se ve un equipo más sólido. Es el mismo estilo que el año pasado pero la pelota no quiere entrar. Yo no tengo duda de que los resultados van a llegar más pronto que tarde".