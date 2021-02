ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A FELIPE CAMPUZANO EN DCA.

Con su hijo entrando en el hotel a su llegada a Gijón, Felipe Campuzano atiende desde Barcelona a Deportes COPE Asturias. “Estamos contentos. Ha sido una negociación difícil, complicada. En octubre parecía que todo estaba solucionado y en el último momento no tuvo el permiso para marchar. Ahora todo ha sido complicado también, pero sí ha podido salir. Está donde él quiere estar. De las opciones que tenía, él rápidamente se decidió por el Sporting”, aclara el padre de Víctor Campuzano, el flamante fichaje invernal del equipo gijonés.

A la segunda fue la vencida. “El último día del anterior mercado, a las seis de la tarde estábamos preparando todo. Su hermano le dijo que se iba con él. Y nos llamaron para decirnos que el Espanyol no lo permitía. Fue una faena. Él quería marchar pero no le dejaron. Ayer yo tenía la esperanza de que se resolviera, pero en el fútbol ya no te sorprende nada. Como ya nos había pasado una vez, no queríamos ilusionarnos mucho. Estábamos a la expectativa”, reconoce.

Felipe Campuzano agradece la apuesta del Sporting por su hijo, con un contrato hasta el año 2025. “Sientes una apuesta del club por el jugador, hemos notado esa confianza. Un contrato largo, es decir, creen en ti, en tus posibilidades. A nivel personal te reconforta, y también te hace crearte una deuda. Piensas: 'esta gente ha apostado por mí y tengo que hacer todo lo posible por corresponderles'”.

El nuevo atacante del Sporting ha crecido de la mano de David Gallego, que de nuevo será su entrenador. “David coincidió con él en el juvenil del Espanyol y luego también a la vuelta de su etapa en el Real Madrid. Siempre que ha estado con David a Víctor le ha ido muy bien. Fue máximo goleador en el grupo de juveniles. En Segunda B hizo una temporada fenomenal. Fue una de sus apuestas para subir al primer equipo. Ha sido una retroalimentación mutua. A los dos les ha ido bien cuando han coincidido, espero que también sea así en el Sporting”, confía el padre, que destaca que “su primera temporada en el fútbol de élite fue una buena temporada. Pero deportivamente el equipo (Espanyol) no fue bien. Víctor, viniendo de Segunda B, debutó en la Liga Europa marcando goles. Es de valorar”.

REENCUENTROS EN EL FÚTBOL

Felipe, exdelantero del CD Málaga en Primera, también jugó en Sabadell o Tarragona. Sus inicios fueron en el filial del Barcelona, “con Busquets, Amor, Luis Milla, gente muy buena”, recuerda. “El Oviedo quiso ficharme en un momento determinado”, añade. Y también coincidió con los líderes deportivos del actual Sporting. “Jugué en el Terrassa un año con David Gallego y Javi Rico. También estaba Rubi, el entrenador. Después yo me dediqué al sector sanitario y ellos siguieron vinculados al fútbol. Alguna vez hemos coincidido por los campos cuando iba a ver a mi hijo”.

“¿La comparación con Víctor? Yo era un jugador completamente diferente a él. Yo era más alto, más referencia, aguantaba el balón de cara, iba bien de cabeza, rematador. Víctor es mucho más rápido que lo que era yo, más hábil, tiene más velocidad, mejor chut, es diferente. Los dos nos habríamos combinado muy bien. Mis características complementarían mucho a las suyas y al revés”, explica en la entrevista en Deportes COPE Asturias.