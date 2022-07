La receta de Zarfino: "competir" y la ambición de Otero: "es un reto"

Juan Otero y Gio Zarfino fueron dos de los grandes protagonistas del primer amistoso del Sporting. El primero cuajó una gran jugada en el gol y el segundo acabó con una brecha que le llenó la cara de sangre. Los doshan sido presentados como nuevos fichajes este mediodía en El Molinón.

Y ambos coincidieron en el objetivo de volver a estar más arriba con el Sporting, como asegura Zarfino: "El Sporting aspira a estar arriba. Tenemos que tener el compromiso y las ganas de poder estar donde el club tiene que estar. Cada equiop tiene su objetivo y esperemos cumplir con lo que demanda el club".

Juan Otero se mostró por poder dar el salto de nuevo a Europa, esperando que esta pueda ser la buena: "Es un reto para mí venir a España y aportar un granito de arena y seguir creciendo. Es un reto para mí. Sé que es una liga muy difícil, con buenos equipos que aspiarn a subir a primera. Vine a aportar el granito de arena al equipo. Tenía opciones para la MLS y cuando el dueño del equipo me dijo que si quería venir le dije que si´sin dudar. Es un reto, es Europa. El Sporting es un gran equipo".

Otro perfil lo aporta Zarfino, jugador con experiencia en al categoría que tiene la receta: "Competir. No se peude dejar de compètir ni un segundo. Cualquier equiop te hace daño. Hay que transmitir a los jóvenes que hay que competir hasta en los entenamientos. Eso no se negocia. Puedes tener calidad, pero si te desconectas en Segunda, los equiops te comen. Eso hay que hacerlo todos los fines de semana, no vale solo media temporada".

El urugayo se queda con el buen ambiente que se respira en las primeras semanas: "El recibimiento de la gente del club es algo a destacar. Te hace sentir cómodo desde el primer momento y hace más fácil el día a día. Uno se siente profesional. Hace que haya una gran comunión y que estemos juntos en los momentos difíciles. Estoy muy contento por todo ello y por eso quiero dejar todo de mí, para resonder a toda esa gente".