La receta de Bastón para el derbi: "Son partidos de mucho sentimiento y hay que tener la cabeza fría"

Balance partido Eibar

"Mal sabor de boca. El equipo hizo un partido para sacar mínimo un punto y al final se escapa otro partido con sensaciones de haber podido conseguir más. Las sensaciones están siendo buenas. El equipo está compitiendo muy bien contra rivales de arriba siendo incluso superiores. Tenemos equipo para poder luchar contra los de arriba. Estos partidos lo hemos demostrado".

Gol encajado

"Es un cúmulo de circunstancias. El golpeo es muy bueno. Ellos generan mucho en la zona del primer palo y lo sabíamos, por eso pusimos hasta más gente ahí. Blanco nos mueve a mí y a Jimmy y va muy cerrada. Entra un jugador como un tiro. Se podía haber evitado, pero ellos también juegan y lo hicieron muy bien".

Mejoría del equipo

"Estábamos en una situación que ninguno esperábamos a principio de temporada. Hay equipo y un buen grupo para poder estar más arriba. Pero el fútbol es complicado y te metes en dinámicas malas. Gracias al trabajo estamos sacando la cabeza".

¿Qué ha cambiado con la llegada de Cervera?

"Creo que el equipo estaba en una situación complicada, con lesiones, no estábamos en una dinámica buena. El míster llegó y dio tres pautas. Hemos tenido un orden defensivo que creo que ha sido muy importante para crecer. Eso ha sido lo que nos ha dado. Plantarnos, que no nos hagan gol".

Llega el derbi...

"Es un partido especial en el que todos sabemos que es el rival al que la gente tiene más ganas. Lo afrontaremos como un partido más de tres puntos, pero con ese toque especial. Hay que jugarlo con mucha cabeza. Son partidos de mucho sentimiento y hay que tener la cabeza fría. Sabemos que es especial para nuestra gente. Tenemos que ser fuertes en casa".

Recuerdo del derbi del año pasado en El Molinón

"Yo guardo un buen recuerdo. Ganamos. Fueron tres puntos muy importantes y habíamos hecho un buen partido. Lo que sucedió al final... Espero que no se repita. Son situaciones en las que uno está caliente y quizá actúa como piensa y como no se debe. Espero que haya un espectáculo bonito y que disfrutemos todos. Y que gane el Oviedo".

Mensaje a las aficiones

"Espero que sea una fiesta del fútbol asturiano. Que disfruten las aficiones y no haya ningún percance ni incidente. Que se desarrolle con tranquilidad".

Si le condicionó estar apercibido

"Eran tres puntos igual de importantes que los del derbi. Somos mayorcitos. Sabemos cuando tenemos que forzar más o menos. En ningún momento iba a forzar menos. Lo tienes en la cabeza, pero actúas con naturalidad".

Cómo se está encontrando en el apartado individual

"Me encuentro bien. Cuando estuvo Bolo tuvo la mala suerte de que hubo muchas lesiones y jugadores importantes no hicieron pretemporada. Yo no pude hacer casi pretemporada y eso se nota. Los primeros partidos el físico no daba igual que da ahora. Y cuando coges resultados buenos, la confianza sube. El nivel del equipo ha subido y salimos reforzados todos los jugadores".

Trabajo defensivo que exige Cervera

"Queremos hacer lo mejor para el equipo. Hacemos un trabajo que al final sale reforzado en la línea de atrás porque llegan más difícil o en situaciones más cómodas para nuestra defensa. Es la Segunda División y es lo que tenemos que hacer".

Cifras goleadoras

"Desde que ha llegado el míster creo que hemos mejorado en ese aspecto. Al principio de temporada nos costó. No es que seamos un equipo de los que más genera, pero sí estamos teniendo dos o tres ocasiones claras por partido. Con los jugadores que hay, goles vamos a meter".