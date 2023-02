Al Real Oviedo le vuelve a salir cruz en el Tartiere

El Real Oviedo volvió a tropezar en casa, por segundo partido consecutivo. Los partidos del Oviedo se manejan en el alambre, y no siempre cae como quiere el conjunto azul. Este domingo se vio una nueva muestra de ello, ante un Burgos que fue práctico y que aprovechó la que tuvo. Como el Villarreal B.

En la primera parte apenas hubo ocasiones que llevarse a la boca. Ambos equipos decidieron dejar pasar los primeros 45 minutos y fiarlo todo a la segunda mitad.. El partido no tuvo dominador claro, aunque quizá el juego directo del equipo visitante era algo más efectivo para rondar el área de Braat. Fue el Burgos el que tuvo el primer acercamiento y fue desde la esquina. Goldar remató en la zona del punto de penalti, pero se fue cerca del poste derecho. Gaspar también probó desde lejos, pero Braat atajó sin problemas.

El Real Oviedo tomó ligeramente el peso del partido en torno a la media hora de juego, sin que eso al Burgos pareciera incomodarle, pero no encontraba el hueco para penetrar en la sólida defensa visitante. Tras una recuperación, Koba probó desde tres cuartos al ver adelantado a Caro, pero se marchó desviado. En los últimos compases el Burgos pisó tímidamente el acelerador, nutriéndose de saques de banda y balón parado. Matos tuvo una buena llegada por la izquierda, pero Lucas llegó rápido a tapar y Gaspar probó desde lejos con un potente disparo que se marchó desviado.

En el arranque de la segunda mitad empezó otro partido. Al menos pasaron cosas, como si a los dos equipos les hubiese sobrado en el guion inicial la primera mitad. El Oviedo en un minuto pisó más el área que hasta entonces. Una llegada por la izquierda la enganchó Luismi y cuando su disparo iba a portería, Grego rechazó jugándose el tipo. El balón le cayó a Koba, que buscó el disparo al palo largo que se fue fuera.

Cuando parecía que el Oviedo quería meter una marcha más e ir a por el partido, el Burgos frenó la reacción. Con un jarro de agua helada. Tras un córner por la izquierda, acabó capturando la segunda jugada por el otro costado ante la blanda presión de Koba. El centro en el corazón del área lo remató Miguel Atienza al fondo de las mallas, sin ajustar excesivamente su remate al poste.

El partido se ponía cuesta arriba. El equipo que menos encaja se te adelantaba en casa. Mala pinta. Y se puso peor cuando Sergi Enrich no controló sus protestas y acabó en el vestuario antes de tiempo por una doble amarilla en cinco segundos. El arbitraje no tenía contentos a los locales, pero no justifica la expulsión en ese momento.

El Burgos dio un paso atrás, consciente de su fortaleza defensiva y encantado con el resultado y el Oviedo, paradójicamente, se empezó a encontrar mejor con uno menos. La entrada de Montoro le dio control de balón a los azules que fueron incrementando presencia ofensiva. A la salida de un córner, también tras la segunda jugada, Tarín tuvo la más clara. El centro de Raúl Moro fue medido y el remate del central se estrelló en el larguero.

El Oviedo siguió intentándolo y Sequeira probó a Caro con un centro chut que se envenenó y pilló por sorpresa al portero visitante. Pero fue felino abajo y salvaguardó los puntos para su equipo. Es la tarea del guardameta. Salvar puntos.

En los minutos finales el Oviedo lo intentó con más corazón que cabeza pero no pudo anotar el tanto del empate. Los azules quedan en media tabla sin argumentos clasificatorios para la ambición hacia el Play Off. Y en el próximo partido, tendrá que ir sin Borja Bastón y sin Sergi Enrich.