El Real Oviedo consiguió una victoria que reafirma el cambio del equipo tras la llegada de Luis Carrión y que hace que los azules dejen atrás las primeras jornadas. Aunque el déficit de puntos sigue pesando, el Real Oviedo se quita una losa de encima al sumar seis puntos seguidos. Carrión, como se preveía, no hizo cambios en el once y apostó por los mismos once que ante el Eldense.

La primera parte por lo general fue igualada, aunque el Huesca quiza vivió más en campo del Oviedo. En parte porque los azules no eran capaces de superar el entramado construido por Ziganda. El Huesca estuvo mejor en el arranque, con llegadas peligrosas sobre todo por banda iquierda en botas de Manu Rico. Y aprovechando el balón parado, desde donde llegó un remate de Loureiro en una falta lateral y otro de Javi Martínez después de un saque de esquina en corto.

El Oviedo encontró su momento en torno a la media hora de juego, con llegadas sobre todo por la izquierda, con un Abel Bretones notablemente profundo. Desde ahí salió un centro en el que se reclamó penalti sobre Borja Bastón y otro que no encontró rematador pese a varios barullos en el área. El descanso llegó sin ocasiones claras y con el Oviedo atascado entre las redes del Huesca.

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió y el Oviedo salió mucho más impetuoso y vertical y en apenas diez minutos ya había generado dos ocasiones claras. Un disparo de Bastón lejano con el empeine tras un robo de Luismi que rechazó Álvaro Fernández y una buena llegada de Abel Bretones por la izquierda. Sacó el pase de la muerte para Bastón, pero el delantero remató mordido a las manos de Álvaro después de que un defensa hubiera desviado el pase.

El Oviedo crecía porque Colombatto crecía. El argentino empezó a abarcar campo y eso le daba llegada al conjunto azul, con buenos pases para que Bretones desplegara su potencia por el costado zurdo. El Oviedo pasó a controlar el partido. Y más tras la entrada de Cazorla. El asturiano sacó la escuadra y el cartabón y se dedicó a repartir juego. En una de ellas, envió el balón a un inspirado Bretones, que asistió en el área a Moyano, que tras un buen control orientado batió con un disparo raso a Álvaro Fernández.

Las revoluciones del partido no bajaron. El encuentro estaba más loco de lo que al Real Oviedo le interesaba y los azules seguían verticales. En una carrera de Romario Ibarra, el ecuatoriano dejó de cara para Moyano, que remató de primeras al poste en lo que pudo ser la sentencia. El Huesca lo intentó en los últimos minutos desde el balón parado sobre todo y hubo sufrimiento. Muestra de que el partido teniá tintes de encuentro importante pese a ser una jornada temprada y de que el Tartiere quería ver una victoria de su equipo. una victoria que reafirma el cambio.