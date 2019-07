"El Real Oviedo ha sido el mayor acierto de mi carrera"

Toché se ha despedido este jueves del Real Oviedo, su equipo en las últimas cuatro temporadas. "He vivido cuatro años increíbles, con todo tipo de sensaciones maravillosas. Me siento orgulloso de haber defendido los colores de un equipo tan grande y haber podido llevar el brazalete de capitán", ha afirmado en una rueda de prensa en El Requexón. "Mi ciclo se había acabado", ha reconocido.

"El Real Oviedo es el equipo más importante de mi carrera. Venir aquí ha sido el mayor acierto. Me voy con la espina de no haber podido ascender ni jugar un play off", ha comentado el delantero, muy agradecido a todas las personas que facilitaron su llegada y trayectoria en el club del Tartiere.

Toché ha estado acompañado de Joaquín del Olmo y Michu. "Me quedo con el gol en El Molinón. Fue un gol feo pero significó mucho para la afición. Representó un momento que muchos llevaban tiempo esperando. Esa celebración representó lo que sentían muchos oviedistas", ha recordado sobre tu tanto contra el Sporting. Toché quiere seguir jugando al menos otras dos temporadas. El Cartagena le ha hecho llegar una oferta, pero de momento el delantero no ha decidido su futuro deportivo.