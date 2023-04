El Real Oviedo, a seguir sumando hacia los 50 puntos

El Real Oviedo se mide al Ibiza este sábado a las 21:00 en Can Misses, en una nueva jornada de LaLiga Smartbank. Los azules, después de dos victorias consecutivas, buscan la tercera, para prolongar el buen momento, para seguir sumando buenas sensaciones futbolísticas y para acercarse a la permanencia matemática. Porque aunque esté encarrillada, Álvaro Cervera no quiere que su equipo se relaje. Podrás escuchar el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

Ya se comienza a hablar de planes de futuro, entre ellos la renovación de Cervera, pero el técnico no quiere todavía fijar las miradas en esas situaciones. No al menos hasta llegar a los 50 puntos. En esa carrera, el Real Oviedo visita uno de los equipos que está metido en las posiciones de descenso y que parece que no tiene destino en Segunda.

Las dudas giran en torno al once de Cervera. Después de una buena primera media hora ante el Lugo, los cambios también dejaron una buena versión del Real Oviedo en los últimos minutos. Es por ello que jugadores como Vallejo, Camarasa o Raúl Moro están llamando a la puerta del once inicial y eso podría llevar a alguna modificación puntual. Aunque Cervera no es un hombre de grandes cambios o volantazos. Posiblemente la alineación se parezca a la del último partido en el Carlos Tartiere. AQUÍ PODRÁS VER EL RESUMEN DEL IBIZA - REAL OVIEDO al término del encuentro.