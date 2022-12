Real Oviedo y Real Sporting se dan la mano antes del derbi: "Estamos ante una página en blanco"

Las directivas del Real Oviedo y del Real Sporting se reunieron este mediodía en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol en un acto conjunto de "confraternización" antes del derbi asturiano. Con la presencia de Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, David Guerra, presidente del Real Sporting y José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana. También asistieron al acto Fernando Corral, Manolo Paredes y César Martín, por parte del Oviedo, y Joaquín Alonso con Gerardo García por parte del Sporting.

Tras 20 minutos de reunión, los presidentes posaron juntos y comparecieron en rueda de prensa ante los medios de comunicación para abordar los diferentes temas de actualidad en torno al encuentro de máxima rivalidad en Asturias.

José Ramón Cuetos Lobo:

"Destacar el grado de colaboración que han tenido las dos entidades a poder participar en este acto. Es un paso importante para la normalización de los derbis. A ver si tenemos suerte y no hay incidentes graves. Los verdaderos protagonistas son ellos. Que todo salga bien el sábado".

"La candidatura de El Molinón para el Mundial es buena para Asturias".

Martín Peláez:

"No es regresar a la normalidad, es habitual generar una cultura del respeto. Tenemos una rivalidad deportiva y hay que mirar el pasado para no repetir errores. Junto a David hemos generado una relación muy amena y eso tiene que durar. Hay oviedistas por todo el mundo, debemos de dar ejemplo. La rivalidad está en los 90 minutos. Por supuesto que queremos ganar, pero desde el respeto".

"Hemos tenido reuniones, hemos trabajado todos juntos en base a la experiencia que hemos tenido. Hay que pegarse al dispositivo. Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestros aficionados. Esperemos que las medidas que se han tomado sean las óptimas para que todo discurra como tiene que discurrir".

"No quiero contaminar con el pasado, quiero hablar del presente. Vamos para adelante, queremos hacer una fiesta del fútbol asturiano. Transmitir respeto, cordialidad y una pasión bien enfocada".

"Jesús Martínez tuvo que regresar a México por motivos laborales y familiares. Lo va a vivir intensamente desde donde lo pueda vivir. Está maravillado con el proyecto, con la ciudad y con la institución. Con ganas de seguir invirtiendo para convertir al Oviedo en lo que se merece".

"La normalidad llegará cuando todos actuemos normalmente".

"Hemos invitado al derbi a todos los alcaldes, a todos los presidentes del fútbol asturiano y gente de los pueblos para que vivan el derbi".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Sea cual sea el resultado, todo saldrá bien si no pasa nada".

"Los derbis son para ganarlos, no importa la posición en la tabla de cada equipo".

"Hemos invitado a la comida de directivas al Sporting. Es nuestro primer derbi y les invitaremos siempre".

"¿Un resultado? Queremos ganar hasta a las canicas. Vamos a ir a ganar".

"Lo que es bueno para Asturias es bueno para Oviedo"

David Guerra:

"Entendemos lo que sucedió en el pasado, entendemos la relación y la historia, pero estamos ante una página en blanco. Entendemos la rivalidad y lo que significa un Sporting - Oviedo. Entendemos la rivalidad para toda España y Asturias. Por supuesto, vamos a ganar, pero con el Fair Play necesario. Esto tiene que empezar desde las directivas. Queremos que todo el mundo disfrute del espectáculo. Que gane el que meta más goles".

"Vengo ahora mismo de la Delegación de Gobierno y hemos hablado del dispositivo. Con Lobo presente, hemos tratado de darle normalidad al derbi. Tendencia a la normalidad en un partido como este. Hay que entender que al ser un partido de alto riesgo hay que cumplir con ciertos aspectos, como es estar dos horas antes del partido. Hemos trabajado para que se intente flexibilizar al máximo y por eso este dispositivo. No es el ideal, pero hay que cumplir unos horarios y las entradas en Oviedo. En apenas 12 horas tenemos un 70% de las entradas vendidas. De mi lado, decir que nos sentimos muy arropados. ¿El partido? Miramos hacia arriba, no hacia abajo, como debe de hacer el Sporting, saldremos a ganar. Quedan unas cuantas horas para que se coloquen las entradas que faltan. ¿Podría ser más liviano? sí, pero es un partido de alto riesgo. Tenemos que aceptar el dispositivo y agradecer a nuestros aficionados que han respondido y respetado el dispositivo".

"Alejandro Irarragorri tiene un gran compromiso con Asturias y con el Sporting. La rivalidad es sana siempre y hay que llevarla por esos cauces de la normalidad. Está bien ser del Sporting y del Oviedo. Hay un respeto entre instituciones, pero tampoco nos equivoquemos: en el campo queremos ganar. Es parte de la vida y es un valor añadido ese pique, pero como representantes de Asturias tenemos que transmitir tranquilidad y normalidad".

"¿La normalidad? No sabemos cuando llegará. Confiemos en que cale en todos los estamentos. Estamos bastante ceñidos a la legalidad, a la consideración de un partido de alto riesgo. Será Delegación de Gobierno quien decida al respecto. Lo que es un compromiso de ambos clubes es que se pueda ir seguro al derbi, sin riesgo para los aficionados".

"Es un partido especial, no cabe duda. Probablemente no tenemos los puntos que merecemos, pero eso no quiere decir que no tengamos máxima confianza en este grupo compitiendo a este nivel. Este partido no entiende de clasificación, es otra cosa. Hay que ganar el partido, tenemos confianza en el grupo y en el cuerpo técnico. Estamos convencidos de que será un gran partido".

"Ya habíamos comido antes. Seguro que nos llevan a un buen restaurante".

"Hay un compromiso de este grupo de jugadores en mirar hacia arriba. Salimos siempre a ganar. Tenemos mimbres para mirar al futuro con esa expectativa".

"Asturias es Mundial. Seguiremos los pasos que nos marca la Federación. Trataremos de que Asturias albergue el Mundial".