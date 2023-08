El Real Oviedo presenta a Alemao, Mario Hernández y Paulino

El Real Oviedo ha presentado este viernes a los tres últimos fichajes en llegar. El brasileño Alemao, que llega cedido por un año con opción de compra, Mario Hernández, que llega en propiedad por un año y con cláusula de renovación por partidos disputados y Paulino, que llega cedido por Pachuca.

Alemao:

¿Cómo afronta la experiencia?

“Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en Europa y siempre ha sido un sueño jugar en Europa. Estoy feliz de hacerlo en España. Estoy preparado. Es un desafío para mi carrera. Voy a trabajar fuerte para dar lo mejor para el Oviedo”.

¿Qué le parece Álvaro Cervera?

“No lo conocía. Las primeras impresiones veo que tiene un estilo de juego muy marcado y entrena al equipo para que entendamos las ideas lo más rápido posible”.

¿Prefiere jugar como delantero único o acompañado?

“Prefiero jugar como delantero centro principal”.

¿Cómo está siendo la adaptación?

“En Brasil jugamos muchos partidos. En media temporada haces 35 partidos. Aquí tendremos más tiempo para trabajar. Mi adaptación está siendo buena”.

¿Se marca objetivo de goles?



“Siempre pensé ir partido a partido. Tengo como objetivo hacer gol en el próximo partido y lo más importante es que el Oviedo gane”.

Mario Hernández:

¿Cómo se gestó la llegada?

“Hace unas dos semanas hubo las primeras comunicaciones. A la semana y media llegó la oferta y cuando me llegó fue todo muy rápido. No me lo tuve ni que pensar. Quería venir aquí y aquí estoy”.

¿Qué le parece Álvaro Cervera?

“Le conocía de entrenar en el fútbol español y porque Álvaro García o Salvi le han tenido y me dieron referencias muy buenas”.

Ha jugado en los últimos años de lateral derecho, pero también por delante o de central...

“He jugado en varias posiciones estos últimos años, aunque este último no me tocó jugar mucho. He jugado más de lateral o por delante. Estoy preparado para lo que el míster me pida”.

Paulino

¿Cómo afronta la vuelta a España después de la etapa en México?

“Sumando experiencias. En un país diferente, en un fútbol que no tiene mucho que ver con el nuestro. Nos fue muy bien este año que estuve allí. Dispuesto a darlo todo aquí y hacer un gran año con el Oviedo”.

¿Qué le parece Álvaro Cervera?

“Estamos intentando trabajar su estilo de juego. Yo lo conocía bien y sabía cómo funciona en sus equipos. Siempre le ha ido bien y ahora a intentar adaptarnos en la posición que él crea conveniente”.

Viene de jugar en banda derecha, pero en el partido ante el Racing de Ferrol Cervera le utilizó como mediapunta...

“He juagado como mediapunta como banda derecha e incluso en izquierda también he tocado mucho. Venía jugando mucho en banda derecha, el míster igual entiende que puede explotarme más de mediapunta... Veremos a ver. Donde él crea conveniente que pueda ayudar más intentaré estar al cien”.

¿Qué le parece la competencia en la zona de arriba?

“Hay competencia, hay muy buenos jugadores. A Romario lo conozco bien y los que ya están aquí los conocía. Son muy buenos jugadores. Todos pelearemos un puesto. Es una pena el que se quede fuera pero tenemos muy buen grupo y estamos trabajando todos muy bien”.