El Real Oviedo, del cielo al infierno ante el Huesca

El Real Oviedo se dejó empatar (3-3) un partido que tenía ganado. A la media hora vencía 3-0 con los goles de Borja Bastón, Obeng y Carlos Isaac. Especialmente estéticos el segundo y el tercero. Obeng con una chilena espectacular y Carlos Isaac con un golpeo desde el vértice del área con empeine exterior que terminó en la escuadra derecha de Andrés Fernández y que bien podría haber firmado cualquier lateral brasileño. Pero no fue suficiente.

Darío Poveda recortó distancias antes del descanso y, desde ahí, incluso un poco antes de que llegara ese gol del que fuera objetivo de Rubén Reyes en el mercado de invierno, el Huesca dominó el choque.

La segunda mitad comenzó con una parada 'casillesca' de Joan Femenías sobre Seoane, que pocos minutos después no perdonaría tras un chut desde la fromntal del área. El Huesca se acercaba en el marcador y el Oviedo no reaccionaba. Ni en el campo ni en el banquillo. Ziganda reforzó el centro del campo con la entrada de Jimmy y Javi Mier, pero no surtió efecto. Tampoco las entradas de Sangalli y de Pombo, que siguen suspendiendo esta temporada.

Tras varios avisos, Ignasi Miquel terminó por acertar con la portería oviedista para poner el 3-3 definitivo, en un día que podía haber sido clave para que el Oviedo se colocara muy cerca del playoff y que terminó resultando una oportunidad perdida más.

Ahora habrá que ver cuáles son las consecuencias del empate y de la imagen ofrecida por el Oviedo tras tener el partido 'ganado' y dejar que se escapara. Próxima parada: El Plantío.