El Real Oviedo deja atrás al Top-6

A falta de once jornadas para el final de LaLiga SmartBank, el Real Oviedo ya se ha enfrentado en esta segunda vuelta de la competición a los seis equipos que, en estos momentos, ocupan las plazas de playoff de ascenso a Primera División.

El balance es positivo para los de Ziganda, que han logrado sumar 10 de los 18 puntos en juego ante el top-6 de Segunda División, reforzando así la idea de que rinden a buen nivel cuando se enfrentan a los equipos potentes de la tabla.

Cuatro de los seis equipos de playoff se cruzaron en el camino del conjunto azul en el inicio de esta segunda vuelta, con un balance de 7 puntos de 12 posibles. Dos triunfos y un empate en el Carlos Tartiere: victorias frente a Ponferradina (2-0) y Almería (2-0) y tablas ante el Eibar (1-1). La nota negativa en este tramo de competición fue la dura derrota encajada en el Heliodoro Rodríguez López (4-0) frente al Tenerife.

Los azules completaron sus enfrentamientos contra los equipos de playoff de ascenso en estas dos últimas jornadas: 30 y 31. Dos enfrentamientos que se solventaron con una derrota en Montilivi (2-1) en cancha del Girona y una victoria en el Carlos Tartiere (3-0) contra un Real Valladolid que llegaba después de once jornadas invicto.

En total, 9 goles a favor y 7 en contra. 10 puntos de 18 posibles. Son los números de un Real Oviedo que ha respondido a buen nivel ante el top-6 y que afronta las 11 jornadas que restan de liga sin los 'favoritos' al ascenso en el calendario.

Lugo (F), Fuenlabrada (C), Cartagena (F), Leganés (C), Sporting (F), Alcorcón (F), Mirandés (C), Málaga (F), Zaragoza (C), Las Palmas (F) e Ibiza (C) serán los rivales del conjunto carbayón en el sprint final de LaLiga Smartbank 21-22.