El Oviedo cierra la salida de Javi y abre las puertas a Aburjania

La salida de Javi Fernández del Real Oviedo es un hecho. La marcha del zaguero rumbo al San Fernando está cerrada y solamente resta que ambos clubes hagan oficial el acuerdo que pondrá punto y final a la etapa del defensa murciano en el club azul. Javi Fernández firmará por el conjunto gaditano para las dos próximas temporadas, tras desvincularse del Oviedo. En Bahía Sur se reencontrará con otro exjugador oviedista, Lolo González.

Este movimiento permitirá que los azules cuenten con el margen económico suficiente para poder realizar la inscripción de Giorgi Aburjania. El mediocentro georgiano ya se entrena en solitario en El Requexón desde este jueves, a falta de que el conjunto carbayón pueda hacer oficial su fichaje. Esto es algo que ocurrirá cuando los azules liberen masa salarial y la marcha de Javi Fernández era el paso necesario. Aburjania estará disponible para la siguiente jornada si se confirma que supera el protocolo de LaLiga. Su primer entrenamiento con el grupo llegaría a inicios de la próxima semana, al igual que ocurriría con Gustavo Blanco Leschuk.

El Real Oviedo, con la plantilla para la nueva temporada ya perfilada, seguirá trabajando en la operación salida con otros dos nombres encima de la mesa, Edu Cortina y Diegui Johannesson, dos futbolistas que no cuentan para el club de cara a la nueva temporada. En el caso del carrilero, fue el jugador descartado por Ziganda antes del encuentro en Miranda de Ebro. Cortina maneja opciones en la Segunda B y en la nueva semana se esperan avances. Con Diegui no hubo de momento novedades.

Si el Oviedo libera más masa salarial y consigue aumentar el tope con algún incremento de ingresos, intentaría realizar un último refuerzo, pendiente de cualquier situación que se pueda dar en los últimos días del mercado de fichajes. Se valora que ese posible refuerzo llegue para el lateral zurdo. La dirección deportiva ha preguntado por algún futbolista para esa zona del campo, pero de momento no tiene posibilidades para fichar.