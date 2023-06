El Real Avilés ya piensa en la vuelta: "Llevamos 11 meses de trabajo para tener un partido así en casa"

El Real Avilés se vuelve al Suárez Puerta para jugar la vuelta por el ascenso con resultado de 1-1 en la ida. Un marcador que deja todo abierto para el partido en tierras asturianas, con el condicionante de que a los blanquiazules les valdría el empate al término de una hipotética prórroga, algo en lo que no obstante no se piensa a la hora de plantear el partido. Fue un encuentro abierto el de Los Cármenes, en el que los de Cañedo fueron por delante durante gran parte del mismo.

Y eso que en los primeros minutos salió intenso el filial del Granada, que tuvo algún acercamiento peligroso a la portería avilesina. Pero en la estrategia, fue Mayorga el que adelantó al Real Avilés en torno a la media hora de juego. A partir de ahí los blanquiazules navegaron con viento a favor. El equipo de Cañedo tanto en el final de la primera parte y sobre todo el arranque de la segunda fue superior y tuvo dos buenos disparos de Isi Ros y Jorge Fernández para poner el segundo, pero el portero local rechazó ambas oportunidades.

El partido entró entonces en una fase bronca, de interrupciones y parones, algo que a priori parecía beneficiar al Real Avilés. Pero fue el Recreativo Granada el que se mostró más entero tras esa fase del partido, sobre todo tras aprovechar un córner para poner el empate. En los últimos minutos los locales estuvieron algo más certeros, pero el resultado no se movió, dejando así todo abierto para el partido de vuelta.

Un encuentro que se disputará en el Suárez Puerta, escenario en el que habrá a buen seguro un gran ambiente y que volverá a llenarse como en la primera eliminatoria ante el Gernika. Emilio Cañedo ya piensa en ese encuentro: "Nos hubiese encantado ganar. Los Play Off siempre son igualados, llegamos los dos equipos vivos después de once meses de trabajo. La eliminatoria está abierta para nuestra casa. No podemos pedir más. Llevamos trabajando once meses para tener un partido así en nuestra casa".