El Real Avilés pasa el mal trago: "Vamos a volver más fuertes"

No pudo ser para el Real Avilés. Después de una gran temporada, en la que fue imposible seguir el ritmo del Arenteiro, el conjunto blanquiazul llegaba cargado de argumentos al Play Off. Unos Play Off siempre duros y exigentes, como quedó demostrado. El Recreativo Granada asaltó el Suárez Puerta y el Real Avilés tendrá que volver a intentarlo el año que viene. Y todo parece indicar a que lo hará de nuevo con Emlio Cañedo en el banquillo. Cañedo llegó al Real Avilés en marzo de 2022, después de una derrota en Ceares que dejaba al equipo a dos puntos del descenso. Estabilizó al equipo, consiguió la salvación holgada y cuajó un buen año quedando el equipo eliminado en el último partido del Play Off.

El técnico quería quedarse al término del partido con lo que se había vivido en el Suárez Puerta: "Lo primero que tenemos que decir a la gente es gracias. Por apoyarnos así, por ser nuestro aliento. Vamos a volver más fuertes. La sensación de ilusión que nos han transmitido es espectacular. La pasión con la que nos animó... Estamos en deuda con ellos. Que confíen en el club y en el trabajo del club. Esta vez no se ha conseguido, pero el club lo volverá a intentar".

En cuanto a lo futbolístico, los detalles marcaron el partido: "No creo que nos haya podido la presión. En ningún momento hubo dominador claro. Dos detalles. Habíamos hablado mucho el no cometer errores, que en estas secuencias de eliminatoria son claves. Tenemos la mala fortuna de cometer un penalti, justo y en el último minuto en una pérdida nos generan el 0-2 y ya se pone muy cuesta arriba. No hemos conseguido materializar ninguna ocasión, que es algo raro para nosotros también. Ha habido muy pocos partidos en los que no hubiéramos tenido goles y esto va de goles".

Y de cara al futuro, todavía no hay nada hablado con el club: "Estábamos tan centrados en la eliminatoria que en ningún momento hablamos del tema. Imagino que nos sentaremos esta semana. El club nos ha puesto a disposición todos los recursos. Hemos respondido hasta el último fallo del final. No puedo hablar del futuro. Yo soy inmensamente feliz en este club y en esta ciudad. El tiempo dirá".

El presidente, Diego Baeza, sí que deja entrever predisposición a una continuidad del técnico: "El míster si él quiere es el míster del año que viene. Iba a serlo si subíamos y si no subíamos también. ¿Quién mejor que él que nos ha traído hasta aquí? Cuando firmó estábamos a dos puntos del descenso. Es el líder de este grupo y yo cuento con él".