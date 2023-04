Raúl Moro: "Estoy muy contento en Oviedo; al final de temporada ya se verá"

Raúl Moro firmó buenos miuntos en la victoria del Real Oviedo frente al CD Lugo. El extremo contribuyó a cambiar el partido junto a Camarasa y Manu Vallejo, en un triple cambio que decantó la balanza para los carbayones. Moro ha analizado su situación personal y la mejora del equipo en este tramo de temporada.

¿Cómo te encuentras?

"Me estoy sintiendo muy bien en las oportunidades que estoy teniendo. Lo importante es que el equipo está en una buena dinámica. En lo personal me encuentro mucho mejor que cuando llegué, que me faltaba ritmo".

Los cambios mejoraron al equipo en el partido frente al Lugo.

"El equipo estaba jugando bien, pero los cambios dieron un plus. No sé si sin los cambios hubiéramos ganado igualmente, seguramente sí, pero los que hemos llegado hemos venido a aportar".

¿Qué está cambiando en el equipo?

"Veníamos de partidos que merecíamos más. Si crees en lo que haces llegan los resultados".

Objetivo final de temporada a nivel personal.

"Solo pienso en el Ibiza. Quien diga que no quiere jugar más estando en el banquillo miente. Si tienen que venir más minutos vendrán, pero el equipo está en mejor dinámica que es lo importante".

Saliendo desde el banquillo, como está siendo tu caso, mejor cuando el equipo está en esta dinámica, ¿no?

"Siempre es más fácil entrar cuando el equipo viene en buena dinámica que cuando las cosas no salen".

Da la sensación de que, a este nivel, el Oviedo podría haber peleado por estar más arriba.

"Empiezas a rascar puntos de partidos y todos podían haber estado más arriba. Quedan seis partidos y puede pasar de todo".

¿Cómo ves el partido frente al Ibiza?

"Ahora no hay partido fácil. Todo el mundo se juega algo, no hay partido fácil".

¿Cuántos puntos necesita el equipo para salvarse?

"Creo que no tenemos que mirar si nos hace falta una victoria para mirar para arriba o para abajo. Hay que hacer nuestro trabajo y lo que venga, vendrá".

¿Cómo ves tu futuro?

"Estoy muy contento aquí. Lo saben mis amigos, mi familia y mis agentes. A final de temporada ya se verá".

¿Te sientes valorado?

"Sin tener ese minutaje que todo el mundo espera, me siento valorado por el staff. Todo el mundo quiere jugar más, pero lo importante es que el equipo está en buena dinámica".

Si estas dos victorias seguidas hubiesen llegado antes, ¿podrías haber peleado por el playoff?

"Cuando empiezas a ganar, llegan los resultados y las victorias. Si hubieran llegado antes quizá podríamos pelear por otras cosas". ç

Parece que te entiendes bien con Manu Vallejo en el campo.

"Manu es un gran jugador. En el último partido se vio más compenetración entre los dos. Lo importante es ayudar al equipo se salga de titular o desde el banquillo".