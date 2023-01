Ramírez: "No voy a querer que esté el que no quiera estar. Por el que quiera estar voy a dar la vida"

En medio de la vorágine del mercado de fichajes se está hablando poco del partido ante el Málaga. Pero es que la actualidad deja poco margen para la actualidad deportiva. Los nombres propios del mercado se han apoderado de la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez previa al partido ante el Málaga.

¿Cuenta con Gragera?

"De momento está entrenando con continuidad. Mientras no me diga lo contrario el club, él está disponible para el partido. Yo no voy a querer que esté el que no quiera estar. Por el que quiera estar voy a dar la vida, igual que espero que dé la vida por el club. Esa pregunta es la que tiene que hacerse a cada jugador. El que diga que sí, que se quede".

¿Ve a Varane preparado para ocupar el sitio de Gragera?

"Le estoy conociendo. Me gusta lo que voy viendo. Es trabajador, con predisposición. Necesita minutos y si no los tiene con nosotros puede tenerlos con el filial. Habrá que ver su evolución y ver si es capaz de dar lo que necesitamos. Eso lo dirá el tiempo. Me hace ser esperanzador".

Sobre la posible salida de Aitor

"Que yo sepa a parte de Gragera nadie ha comunicado que se quiera marchar. Por lo tanto, no me preocupa quedarme sin efectivos. Igual para poder entrar tienen que salir. Vamos a estar preparados para que en caso de que haya alguna baja podamos reemplazar. Igual no en la misma posición, pero sí en las necesidades que veamos como urgentes en el equipo".

¿Espera incertidumbre en los últimos días de mercado?



"No espero grandes cambios más allá del que pueda pasar con Gragera. Más allá de eso creo que no habrá más movimientos, salvo que lo veamos necesario".

Sobre Guillermo de Amores



"No lo conozco personalmente, pero tengo buenas referencias de gente que ha trabajado con él. De momento vamos a esperar a que esté cerrado y confirmado".

¿Cómo está viendo a Jeraldino?

"Está disponible y está muy bien. Se ha sido inteligente en la manera de gestionar su llegada. Está en perfectas condiciones y disponible".

Sobre Jony

"Puede ser un hombre clave. Está muy ilusionado, comprometido. Con muchas ganas. Es un jugador muy importante de la plantilla con el que estoy teniendo paciencia para poder ayudarle entre todos a que alcance su mejor nivel. Contamos con él".

Sobre Carrillo

"Es difícil que no encaje. Es un chico muy talentoso, capaz de generar peligro, ser vertical... Puede hacerlo por fuera o por dentro. Tiene desborde, llegada, es vertical... Le estoy conociendo y viendo donde da más.

¿Es un problema tener cinco delanteros?



"Problema no le veo. Es un reto. Va a incrementar competencia y a mí me va a hacer romperme más la cabeza. Podré jugar con dos delanteros y entonces diremos que es mejor estar así. A veces es mejor tener de más".

¿Cómo están siendo las primeras semanas en lo extradeportivo?

"Estoy muy a gusto, muy feliz. Aprendiendo también de llegar en una situación de mitad de temporada, de mercado de invierno. Lo estoy viviendo con mucha naturalidad y serenidad. Con mucho apoyo por parte del club para todo".

Tras la salida de Borja de Matías, ¿el cuerpo técnico queda como está ahora o habrá más novedades?

"Estamos en construcción. Viendo diferentes posibilidades que puedan ayudar a mejorar. Seguramente incorporaremos a alguien más, a un asistente más. Trabajamos como un grupo. No por ser entrenador de porteros no tienes responsabilidad en el funcionamiento colectivo. Intentamos que todo el mundo sea partícipe. Incorporaremos seguramente a otro asistente".

¿Qué referencias tiene del Málaga al tener nuevo técnico?



"Podemos tener referencias de su histórico. Como entrenador del Málaga en anteriores etapas. Estamos recurriendo a eso. Los jugadores son los mismos y las características las conocemos. Pero entendemos que la energía del equipo cambia al haber entrenador nuevo, gente que renueva energía. Seguramente será un Málaga mucho más intenso".

Si se adapta al rival o al modelo de juego

"Suelo cambiar dependiendo de donde elija tener superioridad o donde puedo ser más fuerte o más eficiente. No voy a dar continuidad porque como ganamos salió bien. Tenemos un rival que defiende y ataca de una manera y uno no lo hace igual que otro. Tengo un modelo de juego que luego hay que adaptar a lo que tengo como rival".

¿Ayudó a trabajar la victoria ante el Zaragoza?



"En el fútbol se trabaja de otra manera cuando se gana y cuando se pierde. Todo es muy distinto. Ayuda a trabajar mejor. Son pocos minutos sobre los que rescatamos del otro día en los que vimos cosas buenas porque jugamos poco tiempo once contra once.