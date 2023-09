Ramírez: "No vamos a fichar por fichar"

¿Cómo están Otero y Queipo?

“Otero y Queipo están bien. El club ha trabajado bien con Otero para evitar una lesión. Queipo evoluciona bien”.

Valoración del mercado

“Es función de la dirección deportiva. Tengo un partido mañana y no me está desgastando la situación. Cuando se termine el mercado haremos la evaluación que corresponde. Estoy super contento como el grupo que tengo: estamos poniendo cimientos para sacar mejores resultados. Es súper importante”.

“Gerardo y David saben que estoy siempre disponible. Nos ayudamos muchísimo en la previa, en el análisis y a la hora de hablar con el jugador y el club de origen. Siempre estoy disponible y la línea de trabajo es colaborar todos juntos”.

“Dentro evaluamos y damos nuestra opinión. Hacemos análisis de la plantilla uno por uno y el club sabe nuestra opinión. Hay acuerdos y desacuerdos. A partir de ahí, mi plantilla son los míos y me desvivo por ellos en el trabajo diario.

Sobre el delantero

“De lo que se trataba era de poder reducir el margen de adaptación del jugador. Puede haber cosas internacionales contrastadas, pero la prioridad era algo nacional por adaptación y a la categoría”.

“Al no depender directamente de nosotros no queríamos esperar, pero igual nos tocaba y así ha sido. Teníamos claro qué queríamos. Si no estamos convencidos, no lo vamos a hacer”.

“No vamos a traer por traer. Si incorporamos a alguien es para tener a alguien más competitivo”.

“Se han visto muchos perfiles y no solo en el delantero. Hemos trabajado muchísimo en todo el mercado. Luego se dan situaciones que no tenías presentes y van surgiendo”.

“Hemos analizado diferentes perfiles que se complementen con lo que tenemos. En el momento que analizamos los perfiles vemos que puede jugar uno solo, con dos, complementar a Djuka a Jeraldino…”.

“Puede ser un cambio en la posición, sí, si no encontramos la opción de firmar un delantero. Si lo que puede venir no nos mejora iremos a otra posición que nos mejore”.

“Ha habido cosas que hemos tenido suerte de hacerlo muy rápido, como el caso de Rubén Yáñez. Menos suerte hubo con Hassan o Rober Pier”

Si se plantea fichar a un mediocentro

“Si tenemos tiempo hoy y se pueden dar condicionantes, genial. Nacho Méndez es jerarquía, Rivera está aquí y se está preparando y Rober Pier puede actuar ahí y es jerarquía. Nacho y Varane son guajes y esperemos que lleguen a ser jerarquía”.

Sobre Zarfino



“Lo veo más adelante. Tenemos buenas noticias sobre su evolución. Dentro de poco podrá integrarse al grupo y ver su respuesta. Confiamos en tenerle lo antes posible".

Sobre Campuzano

“Está entrenando muy bien en el día a día, está centrado en lo que tiene que hacer. Lo veo presente y enfocado. Una vez termine el mercado nos tocará sentarnos y ver el escenario que nos planteamos de aquí en adelante”.

Sobre el Burgos

“Creo que el míster ha complementado cosas en volumen ofensivo. Al tener la baja de Edu puede que no jueguen con mediapunta. Es un equipo defensivamente muy sólido, buen balón parado y atacan muy bien. Nos toca una bonita lucha en El Molinón”.

“Ganar es muy importante. En casa, con nuestra gente. Hacernos fuertes en esta categoría es fundamental”.

“Hemos trabajado temas de duelos en laterales, ayudas… Hemos insistido mucho ahí sabiendo que tienen fuerza por fuera”.

“Un derbi es importante para nosotros y para la gente. El foco lo tenemos donde lo tenemos que tener. Tenemos que estar presentes en lo de mañana".