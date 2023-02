Ramírez: "Si tienes una secuencia de victorias, como los equipos pinchan, es fácil colocarse en la parte alta"

¿El partido ante el Tenerife es un punto de inflexión para alejarse de los puestos de abajo?

"Trabajamos para poder sumar tres puntos y escalar posiciones aprovechando que en esa zona hay mucha igualdad. Si somos capaces de sumar tres escalaremos posiciones en la tabla".

¿Qué Tenerife espera?

"Compite muy bien y es muy sólido. Con poca distancia entre líneas, muy compacto. Es complicado ganarle y los resultados lo demuestran. No han terminado de tener secuencias regulares de victorias".

El otro día comentó que estaba todo muy apretado hacia arriba. La distancia es de 13 puntos, ¿cree que el Sporting puede acabar entre los seis primeros?

"Hay muchos equipos con poco margen. En Segunda si tienes una secuencia de victorias, como los equipos pinchan, es fácil colocarse en una posición alta de la tabla. Soy consciente de la diferencia que hay con el Play Off. Me refiero a que hay muchos equipos en una franja pequeña y con una secuencia podremos recortar y escalar posiciones".

El Sporting está muy lejos de lo de arriba y desde el club no se habla de permanencia, se deja todo abierto, ¿es por no añadir presión extra o por qué puede haber algo más?

"Intentamos enfocarnos en el presente y en el partido del fin de semana. Las evaluaciones se marcan al final. Si que podemos establecernos unos objetivos y luchar por ellos. Lo que nos toca es el plan de partido y competir lo mejor posible contra el Tenerife".

Al principio comentaba que condicionaba los planteamientos en función del rival. Ahora lleva varios partidos con el mismo dibujo...

"No hablaba del sistema. Hablaba de la manera de proceder con el sistema. Del modelo de juego. Con un sistema puedo afrontar de diferente manera lo que me propone el rival.

¿Se plantea cambiar el dibujo o va a morir con esa idea?

"Cada vez que nos sentamos a analizar el rival y vemos el plan de partido pensamos el sistema. No siempre hemos jugado con el mismo sistema. Ha habido tres atrás, pero delante no han sido siempre las mismas líneas. Depende del rival y de los protagonistas nuestros que puedan ejecutar el plan de partido. Y vemos si viene mejor tener una defensa de tres o de cuatro...

Sobre la presencia de Manuel Ibarrondo

"Tengo una relación con él de muchos años. Ha colaborado conmigo y con clubes en los que he estado. Trabaja para Orlegi. Él estaba en España y yo quería que nos encontráramos. No lo hemos traído para motivar a nadie. No es su función. Trabaja con grupos de personas. Ha estado trabajando con diferentes estamentos del club como un miembro más de Orlegi.

Si le preocupa la falta de gol

"Dentro del rendimiento y de la mejora no solo está el gol. Veo mejora en el día a día en los delanteros. Mejores tomas de decisiones. A todos nos gustaría que hicieran goles, pero cuanto más pensemos en eso... Tenemos que pensar en el trabajo que hay que hacer para hacer gol.

En los últimos años siempre se cambió de entrenador en el Sporting. Dijo que no temía desgaste, ¿cómo ve posible eso ante una afición tan exigente como la de El Molinón? Porque el otro día se escucharon pitos...

"Yo tengo que poner mi foco en lo que está en mi mano. La reacción del público no está en mi mano. Tengo que poner mi energía en que el equipo haga que la gente disfrute de lo que está viendo".

¿Es una jornada crucial clasificatoriamente?

"Son cruciales todas. Si queremos aspirar a más y seguir sumando y mejorar en la tabla, todos los partidos son cruciales".

Sobre los penaltis de las últimas jornadas

"Son decisiones que no dependen de mí y en eso no me desgasto. Lo vivo con serenidad. Si me descentran el VAR o las decisiones arbitrales es tiempo que pierdo".