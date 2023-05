Ramírez sobre el Sporting que quiere para la próxima temporada: "Me gustaría ver un equipo más fiable"

Mantener la intensidad del equipo

"Los jardineros me decían hoy que pensaban que el césped iba a estar menos tocado en la última semana y está hecho un desastre. Es lo que estamos viendo en el día a día. No hemos bajado ni un punto. Se disfruta mucho más siendo exigentes en el día a día".

¿Qué le dice a la gente para que acuda a El Molinón?

Me da hasta vergüenza pedirles nada después del año que le hemos dado. La afición del Sporting es de fútbol, les gusta el fútbol. Seguro que vamos a tener gente en el estadio, que quiere ver goles y que quiere ver ganar a su equipo. Entiendo el cabreo que pueda tener la gente, ojalá el domingo les agradezcamos la paciencia que han tenido con nosotros".

¿Cómo le gusta afrontar los mercados?

"Me gusta trabajar en equipo con el club. Cuerpo técnico y club analizaremos perfiles, datos... Es un trabajo de equipo. Se suele hacer de una manera consensuada. Yo no he incorporado a nadie en el que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Parte y parte buscamos consenso, compartir opiniones, datos, análisis... Que haya un trabajo riguroso".

¿Qué composición de plantilla prefiere?

"He vivido situaciones diversas. Me encuentro más cómodo en la estructura de tener jugadores profesionales, en alguna posición incluso con tres. Pero con la visión o el objetivo de poder dar entrada a chicos que ya estén preparados".

¿Espera una revolución en este mercado?

"En un mercado es prácticamente imposible. Por relaciones contractuales y por presupuesto. Imposible. El club tiene que mirar a largo plazo, para ver en cuántos mercados va a ir pudiendo transformar la plantilla en lo que realmente se quiere. Un mercado es muy difícil que dé para eso".

¿Qué perfiles ha echado de menos para ser más competitivo?

"El fútbol actual te va indicando unas demandas físicas y unos ritmos que sin eso es muy complicado competir. Vemos la tendencia de los grandes clubes y el perfil de jugadores que incorporan. El fútbol está yendo a algo mucho más físico, fuerte, rápido... Tenemos que escuchar las demandas del fútbol actual".

¿Qué equipo tiene en mente para la próxima temporada?

"Me gustaría que distara de este Sporting. Me gustaría ser más regulares y competitivos. Creo que es el reto. Ser mucho más fiable".

¿Qué opinión tiene de Nacho Méndez?

"El fútbol es como la bicicleta. No se olvida. Y a Nacho no se le ha olvidado. Y juega muy bien. Hemos tenido la posibilidad de tenerle con nosotros algunos días y te demuestra el fútbol que lleva dentro. Más allá de que no tenga los ritmos, con entrenamientos y con el grupo se gana. Tiene un potencial tremendo".