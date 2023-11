Ramírez sobre el interés de otros equipos en Gaspar: "Es jugador del Sporting y va a continuar"

Bajas de Campuzano y Queipo. “Son molestias físicas de las cuales no se han recuperado. No es que tengan nada grave, pero no llegan a tiempo para estar en un estado óptimo. Preferimos no correr riesgos con ellos. Con Nacho Martín es algo táctico. Simplemm

¿Asignatura pendiente jugar ante equipos en bloque bajo? “Sí, y eso hemos estado preparando. Hemos trasladado esa información a los jugadores. Sabemos que podemos encontrarnos con pocos espacios y hay que trabajar ahi. Hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar

Jony. “Nos vimos después de la temporada pasada. Tenemos buena relación y tengo ganas de charlar con él. Deseo que se recupere y vuelva a su mejor nivel. El equipo necesita de du ayuda y su talento. Espero que le vaya muy bien”.

Lateral derecho. “Guille Rosas es un perfil diferente a Pascanu. Dependiendo del comportamiento del rival hemos elegido una cosa u otra. Ha sido una cuestión de plan de partido”.

Objetivos antes del parón. “No nos ponemos números. No hemos hablado de Copa del Rey tampoco, solo Cartagena”.

¿Qué jugadores le han sorprendido esta temporada? “La gente que se ha ido y ha vuelto. Lo importante que ha sido la vuelta de Christian Joel, Fran Villalba, Enol o Pablo Garcia. Son chicos que no conocia y habia visto en video. Nos han dado un salto de calidad humana y profesional. Nos han dado un salto cualitativo a la plantilla”

Calendario apretado. “No preparo Cartagena mirando el calendario. Quizá en Copa escojamos perfiles de jugadores que recuperan rápido o puedan jugador dos partidos seguidos. Lo bueno que tenemos es que tenemos una plantilla muy amplia. Todos están disponibles y preparados. Lo bueno de una plantilla amplia es que te da garantías

¿Ha cambiado el ambiente en torno al entrenador con los resultados? “La calle no ha cambiado conmigo. El respeto siempre ha estado ahí. Somos así, en distancias cortas somos más humanos. Detrás de una pantalla somos más violentos, menos empáticos. La gente siempre ha sido súper amable conmigo”

¿Preocupa el interés de otros equipos en Gaspar? “Habla bien de su rendimiento. No tenemos que tener miedo a nada. Es jugador del Sporting, va a continuar. Si existe interés desde fuera es porque algo se está haciendo bien aquí. En Independiente del Valle. Para mí el mayor título es ayudar a un chico a que pueda jugar en grandes competiciones”

Jugadores con la oportunidad de aportar de aquí al parón. “Analizaremos la situación cuando llegue el momento . Cada caso va a ser distinto".

Equipos que no están en playoff y optan al ascenso. “Elche, Zaragoza o Tenerife tienen plantillas con opciones de competir cosas al final de temporada”