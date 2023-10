Ramírez: "No queremos confiarnos ni dejarnos llevar por la clasificación”

El Sporting ha llevado a cabo este martes su última sesión intensa preparatoria para el partido contra el Elche. El mismo día del partido Ramírez dará la convocatoria, después de una sesión de activación que hará el equipo a mediodía en Mareo. Lo que ha dado este martes es la rueda de prensa previa al partido.

¿Qué tal está Cote? ¿Y cómo estás viendo a Diego Sánchez?

“Cote está bien, ha entrenado con normalidad y está bien. A Diego se lo están poniendo muy complicado. No hay mucho más. Lo está haciendo todo muy bien y estoy convencido de que cuando le toque va a estar preparado”.

¿Cómo está la plantilla físicamente y cuánto te condiciona tan poco tiempo para preparar el partido?

“La plantilla está bien. Alguno más cansado que otros y con molestias normales. Yo he vivido situaciones así, con partidos cada dos o tres días, sobre todo en Sudamérica. Le das mucha más importancia al vídeo, porque en el campo vas a poder preparar bien poco. Por lo tanto hay más trabajo de entender comportamientos y qué vamos a plantear. Y luego priorizar en el campo lo que consideremos más importante”.

¿Qué supone para el entrenador poder tener a Djuka contra el Zaragoza?

“Es una suerte que esté con nosotros y poder contar con él. También por lo que significa como capitán. Ha dado un paso adelante en ese sentido este año. Es un líder en el día a día. Y en el campo sabemos lo que nos da. Hace que la competencia sea difícil a los compañeros. Entró Campuzano porque lo está haciendo bien. Que tengamos tantas posibilidades hace que se beneficie el equipo”.

¿Cuánto sientes que ha liberado al equipo ganar fuera de casa y cuánto supone de subidón anímico venir de una victoria fuera?

“Ganar siempre da empujón para volver a ganar. Era muy importante ganar fuera y buscar qué podemos hacer para merecerlo. Sabiámos que teníamos que hacer cosas mucho mejores de las que veníamos haciendo. Queríamos dar un paso, hacer las cosas mejores, ese es realmente el impulso”.

¿Miras la clasificación?

“Esto es muy largo. Son 42 jornadas y nuestro foco no puede estar en la clasificación. Ni cuando estoy en Play Off, ni en descenso, ni en mitad de tabla. Es venir cada día a entrenar para ayudar a mis jugadores a ser mejores. Y es lo que me mueve".

Habla mucho de la competencia. En 28 partidos solamente ha repetido alineación una vez, ¿Qué le dice ese dato?

“No te creas que lo hago conscientemente. Para mí no hay dos partidos igual y no creo en que me funciona un equipo y no lo toco porque ganamos. No tengo esa creencia. Cada partido pide cosas diferentes y a partir de ahí elaboramos el plan de partido. De ahí la importancia de tener varios jugadores por puesto, que es lo bueno que yo tengo este año. Y los cinco cambios del fútbol actual.

Cali y Campuzano salieron y dieron buen nivel, ¿qué importancia le das a eso? ¿Te hace plantearte seguir con rotaciones?

“Teniendo una plantilla tan larga puede ser difícil mantener a todos implicados. Pero si lo logramos, como entrenador, es la mayor satisfacción. Y para el equipo, ver que todos son importantes. Son muchos minutos, va a haber lesiones, sanciones... Cali y Campuzano son dos jugadores que desde que empezamos no piensan en si van a jugar o no. Piensan en estar preparados cuando les toque. Y por eso lo han hecho tan bien. Porque cuando les tocó, estaban preparados”.

¿Cómo está Miguel Ángel Ramírez?

“Estoy bien, confiado en lo que estamos haciendo y en el trabajo del día a día. Tenemos una relación excelente con la plantilla porque confiamos los unos en los otros. Trabajamos duro para seguir mejorando y para seguir compitiendo. Esta liga como te relajes te resitúa muy rápido. No queremos confiarnos ni dejarnos llevar por la clasificación”.

Hay pleno de victorias en El Molinón, ha sido importante el ambiente... ¿Que Molinón esperas mañana?

“Sé que va a ser difícil tener mucha gente mañana porque la hora no ayuda. Ojalá que puedan ir trabajando el jueves porque merezca la pena acostarse tarde. Y que hagan el esfuerzo de madrugar. Me encantaría ver mañana que nos empujan como otros partidos de esta temporada. El Molinón va haciendo al rival pequeño y a nosotros grandes”.

¿Qué Elche esperas?

“Es un equipo que está teniendo peores resultados de lo que está mereciendo. Ha tenido mala suerte y ha hecho cosas para tener buenos resultados. Respeto muchísimo al entrenador, siempre me gustaron mucho sus equipos y me encanta lo que propone. Lleva tiempo adaptarse a la Segunda División. Se lo comenté en pretemporada. Va a se cuestión de tiempo que tengan buenos resultados”.