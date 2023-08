Ramírez: “Nos hemos enfrentado a un rival muy grande sin apenas fondo de armario”

Miguel Ángel Ramírez analizó la derrota del Real Sporting frente al Real Valadolid (2-0) en la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

Análisis del debut.

"No me quiero precipitar, lo tengo que ver. Nuestro ritmo ha sido menor que el del Valladolid. Hemos tenido momentos en los que hemos podido llevar el juego a su área, pero no hemos tenido la jerarquía que tiene el Valladolid, que las que tiene las mete. Ha habido tres debuts y chicos que están empezando. Ha habido gente como Rober Pier que han hecho un esfuerzo muy grande. Nacho Méndez también viene de donde viene. Nos hemos enfrentado a un rival muy grande con poco fondo de armario".

Mercado abierto con la temporada empezada.

"Es lo que hay. Es el sistema que tenemos. Es complicado porque muchos equipos estamos en construcción. Muchos jugadores quieren salir. Nosotros hemos tenido muchas lesiones accidentales en pretemporada, bajas importantes. Ya ha empezado LaLiga y esto son puntos que se escapan. No se pueden escapar más porque luego pueden ser puntos importantes".

¿Cuanto se parece este equipo a lo que usted quiere?

"Ha habido momentos en los que hemos defendido y atacado bien, por momentos hemos sido un equipo que me gustaría que fuéramos más tiempo. Nos ha faltado mayor ritmo y repetir acciones más intensas. Hay que recuperar los elementos que no hemos tenido hoy y los que tienen que llegar".

Búsqueda de un delantero.

"Llevamos tiempo trabajando en la búsqueda de alguien que nos ayude en la delantera. Nos tenemos que adaptar un presupuesto, no es fácil. Ha jugado Esteban Lozano que es el que más nos puede ayudar en este momento. Nos tenemos que adaptar a un presupuesto y eso no nos permite traer lo que queremos. Tenemos que irnos a lo que es más urgente".

Objetivo de la temporada.

"Queremos que se incproren dos jugadores más, si pueden ser más mejor, que nos lleven a otro nivel. Falta Villalba, Varane, Cali, Guille Rosas, Queipo... Hemos jugado con Enol, Esteban o Lozano que han debutado. Necesitamos más jerarquñia y, teniendo más jerarquía, podremos competir con los de arriba".