Ramírez: "Huyo de ambientes tóxicos en redes sociales y prensa"

Parte médico.

"Gio Zarfino se encuentra mucho mejor, pero hay que ver cómo evoluciona. Campuzano podría estar listo en una semana más. Jeraldino, a ver si mañana le probamos y puede entrar en convocatoria".

Foco en el Mirandés.

"Sin desviarnos en lo que está por venir. Saber por dónde podemos entrar y por dónde pueden venir. Necesitamos regularidad y seguir sumando".

¿Va asentándose la idea de Ramírez en el Sporting?

"Era importante competir mejor y ser más competitivos durante más tiempo fuera de casa. Hay que seguir trabajando para tener marcadores más positivos fuera de casa. Siendo más competitivos vamos a estar más cerca".

El Mirandés, solo una victoria lejos de Anduva en toda la temporada.

"Independientemente de los resultados que hayan obtenido, a los locales no les resulta tan sencillo ganarles. Si analizamos, a los de casa les cuesta. Acumulan mucha gente en las dos últimas líneas. Te pones a ver los partidos y no te parece tan sencillo. Sabemos que lo tendremos complicado, hemos analizado cómo podemos hacerles daño".

¿Cuándo jugará Guillermo de Amores?

"Está entrenando muy bien. Muy buen compañero y muy buena persona. Está dando un nivel mucho más alto desde que llegó. No he encontrado motivos para que no siga Pichu de titular. Puede jugar con garantías. Ha tenido un proceso de adaptación y está mejor".

Jordan Carrillo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Quise darle minutos en Albacete porque nos podía aportar. Es un jugador importante para nosotros. Siempre que entra aporta y da algo diferente".

Comparación entre Abelardo y Ramírez.

"Sabía que esa situación iba a existir siempre. El Pitu es alguien muy grande en este club. Siempre que se da una situación similar se compara, mucho más si se trata de Abelardo. Yo vengo a aportar y sumar. No entro en esos comentarios porque no los controlo yo".

¿Se está trabajando para la próxima temporada?

"El club tiene que estar siempre a dos velocidades. Me parece bueno ese ejemplo. Ir afrontando cada fin de semana peo preocupándose a medio y largo plazo. Hay que preocuparse de jugadores pero también de la estructura. El club está trabajando en la planificación y en lo que está por venir.

Ausencias en el centro del campo. ¿Alguna alternativa en el filial?

"La respuesta es Varane. Está entrando y teniendo minutos. La baja de Nacho Martin y Gio le ha dado entrada. Los hechos responden a tu pregunta".

¿Puede jugar Marsà de centrocampista?

"Ha jugado ahí en algún momento puntual, pero sabiendo que su principal posición es central. Por condiciones, podría hacerlo en algún momento.

Evolución de Djuka tras su gol en Albacete.

"Vemos a un Djuka diferente, compitiendo de forma diferente. El nivel de entreno que te da le da ese nivel competitivo en los partidos".

¿Te preocupa que el equipo se deje ir si se queda sin objetivos?

"Me preocuparía que hubiera sintomas, pero estoy viendo todo lo contrario. Desde que hemos coordinado cosas individuales, hemos visto una implicacion maxima. Son síntomas de gente que quiere más, que quiere mejorar. Son señales de gente que quiere más, que no se conforma".

¿Cómo te sientes a nivel personal después de dos meses en el cargo?

"Estoy muy feliz y muy contento en mi día a día por el ambiente de trabajo que hay. Tengo una plantilla que me respeta y está comprometida conmigo y con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico está trabajando muchísimo, tanto los que me han acompañado como los que ya estaban, que se han acoplado de manera fantástica. Por parte del club solo siento respaldo para cualquier acción que queramos acometer y que entendemos es mejor para el futuro del club. Eso es lo que me da felicidad, lo que hay fuera de estas paredes no lo puedo controlar. Me gustaria un escenario ideal, pero la gente de la calle me transmite respeto, me anima. Me dicen que sigamos hacia adelante, no me meto en ambientes tóxicos de redes sociales ni prensa. En esos ambientes donde no hay filtros, donde la gente dice lo que quiere sin ninguna consecuencia, que son malos para la humanidad, no solo para el fútbol, no me voy a meter porque hacen mucho mal. Estoy feliz en la ciudad también, cuando me ven me animan. Y quieren mucho al Sporting, veo que quieren mucho al Sporting".