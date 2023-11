Ramírez: "Me gusta que los jugadores sean ambiciosos, pero que no se ausenten"

¿Cómo lo está llevando Nacho Martín? ¿El club se plantea una salida en el mercado de invierno?

"Lo está llevando con naturalidad. Le gustaría tener más minutos, pero habla de que hemos incrementado la competencia y que los que están actuando lo están haciendo bien. Y le está resultando complicado entrar. Cuando nos acerquemos al próximo mercado evaluaremos junto con él, que es lo que quiere y lo que el club quiere. Yo no quiero que se marche. Estoy trabajando a gusto con él y él con nosotros. Entiendo esa falta de minutos, pero entiendo que esto es largo y que le va a terminar tocando. Y que estará preparado".

¿Prevés un partido contra un rival muy cerrado?

"A priori sí podría pensar eso, pero también me hace dudar la naturaleza de su entrenador. Le gusta presionar, te quiere ir a buscar, son agresivos para ir hacia adelante... No lo tengo tan claro. Habrá momentos durante el partido. No sé si por la naturaleza de su entrenador van a estar encerrados. Es poco común en él pero lo podemos encontrar. Y lo hemos trabajado".

¿Cómo ha sido la digestión del partido contra el Amorebieta?

"En el fútbol y en esta Segunda dan igual las rachas y la posición. Nos van a poner en dificultades siempre. Te vas frustrado o triste por no haber conseguido la victoria sabiendo que generaste y que las tuviste para poder ganar, pero con la serenidad del trabajo bien hecho y de haber hecho las cosas como teníamos que hacerlas. Y de que ellos jugaron su partido bien. Y tuvieron suerte. Porque las que tuvimos fueron muy claras. Lo normal es que terminen entrando, pero el juego es así. A veces hay un factor suerte. Lo importante es que las sigamos teniendo".

¿Qué te parece la campaña de abonados de la segunda vuelta?

"Cuantos más seamos más fuertes nos vamos a sentir en casa. Está siendo un año para disfrutar y es bueno para invitar a la gente que lo está siguiendo de lejos a que se una. Y cuanto más unidos estemos, estando juntos saldremos hacia adelante mucho antes".

¿Dónde está el encaje de Carrillo en el 4-4-2?

"Ha entrenado muy bien y tenía que estar en la convocatoria. Porque el nivel que ha dado ha sido muy bueno. Este Jordan puede tener la oportunidad de entrar, pero sabiendo que el extremo izquierdo está bastante caro".

Comentaste que hay que cambiar matices ofensivos para no ser tan predecibles...

"No es después del Amorebieta. Ya lo veníamos pensando. Tuvimos algún comportamiento distinto ya contra el Amorebieta. El hecho de no ser tan predecibles me refiero a ser capaces de combinar el juego línea por línea con profundidades, a descargas y llegadas. A eso me refiero".

Los jugadores vienen manifestando un mensaje ambicioso de mirar hacia arriba y no hacia atrás en la clasificación, ¿comparte ese mensaje?

"Me gusta que sean ambiciosos pero no me gusta que se ausenten. No me gusta que estén sumando y restando y se vayan del verdadero foco. Que es el ahora, el presente. Más allá de todo eso, igual que el año pasado no ayudaba estar angustiándose. Eso ausenta de lo importante, que es el ahora y la competición".

¿Qué conclusiones saca de la reunión del lunes con árbitros y entrenadores?

"Ha sido muy positiva. Todo un honor para mí. Me veía rodeado de grandísimos entrenadores y me sentía tremendamente afortunado. Hemos dado un paso adelante como Comité muy importante. Con una empatía fundamental para lograr grandes cosas como Comité".

El elegido viene siendo Rivera frente a Varane, ¿Es por lo que comentaste de Varane días atrás o por buen rendimiento de Rivera?

"Varane vivió su proceso, pero está absolutamente preparado para competir. Es más lo que necesitamos en este momento. Y los que estamos eligiendo es lo que nos dan lo que necesitamos. Rivera está en el mejor momento desde que estoy aquí. Y Roque y Nacho Méndez lo están haciendo muy bien. Y se lo ponen caro a Nacho Martín y a Varane. No hay nada más allá de eso".