Ramírez: "Yo no dije que este club fuera amateur, dije que necesitaba una reestructuración"

Miguel Ángel Ramírez, técnico edl Sporting, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque frente a la SD Eibar correspondiente a la jornada 41 de LaLiga SmartBank.

¿Cómo está el vestuario?

"Tranquilos, centrados. Con ganas de trabajar para prearar el partido. Con muchas ganas de que llegue el día de mañana para jugar en un gran campo para jugar al fútbol".

¿Cómo se viven estas jornadas de horarios unificados? ¿Se está pendiente de otros campos?

"No porque cuanto más te desvies del partido en sí menos se puede ayuda a los jugadores. A ver cómo se puede competir mañana. Todo lo que venga de fuera no ayuda a estar centrado".

¿Cómo ve la mala racha del Eibar en este tramo final de temporada?

"Puede pesar la experiencia del año pasado, llevar jornadas sin ganar. Eso afecta mentalmente, en las piernas. Tienen la urgencia de ganar. Si podemos jugar con esa ansiedad siempre nos va a beneficiar".

¿Es 'mal negocio' visitar al Eibar en estos momentos?

"Cuando suena el silbato tenemos que estar pendientes de lo que toca. Tenemos que estar en el partido, en nada más. Tenemos que saber cómo podemos defender, atacar etcétera".

Características del Eibar.

"Tienen muy buena plantilla, tienen llegada por fuera, centros laterales, tienen pegada y luego son muy sólidos. Son muy compactos, muy sólidos. Tenemos que saber por donde pueden ir y cuidar su juego aéreo. Tenemos que ser solidos y competitivos para hacerlo dificil".

Temporada de Jordan Carrillo.

"Ha tenido competencia interna y es dificil tener regularidad. En la posición que ha tenido que jugar ha habido otros, está caro jugar. Hemos elegido a otros compañeros, pero sin duda tiene mucho potencial y creemos mucho en su desarrollo".

Futuro de Jeraldino.

"Hasta que no termine todo no vamos a analizar. El club entiendo que estará haciendo su valoración. Viendo cómo se quedaría la plantilla para el próximo año tomaremos decisiones".

¿Puede pesar en la cabeza de los jugadores verse 'casi salvados'?

"No lo sé, no puedo hacer de pitoniso, pero por lo que les voy conociendo les gusta competir y ganar. No creo que lo vayan a vivir así".

¿Podría aclarar sus palabras tras el derbi sobre el concepto "amateur en el Sporting?



"No dije que el Sportig fuera amateur en según qué departamentos, pero si ustedes (periodistas) ponen en mi boca palabras que no he dicho... Igual no hay que cortar y pegar para generar polémica u opinión. El cuerpo tecnico anterior dijo lo mismo que yo: el Sporting necesita una reestructuración. No he dicho que el club sea amateur ni que el cuerpo técnico anterior lo sea. Todos tenemos responsabilidad en esta sala oprque la gente nos está escuchando y nos esá leyendo. Si alguien no escucha al míster directamente y escucha el titular puede pensar que el míster dijo que el cuero técnco anterior era amateur. Hay que ser rigurosos con lo que contamos. Yo nunca le he faltado el respeto al Pitu, solo faltaría. Abelardo dijo lo mismo que yo el otro día, que este club necesitaba mejorar sus estructuras para llegar a la élite. Intento ayudar al club para ganar partidos, pero también para que sea mejor en el futuro. Punto".

¿Llegará Jony para despedirse en El Molinón la última jornada?

"Va a depender de su evolución. Su evolución física no le permite estar con el grupo. Vamos con pies de plomo con él. Al final, lo más importante es la salud de Jony. Vamos a tener cuidado con él. Luego ya nos sentaremos y veremos".

Regreso de Fran Villalba. ¿Encaja en un Sporting de Ramírez la próxima temporada?

"Jugadores de ese tipo entran en casi cualquier esquema de un entrenador. Desequilibran, son diferenciales. No podemos cortar la creatividad de los jugadores. La táctica tiene que estar a disposición del jugador".

Pedro Díaz. ¿Qué papel juega en el Sporting del futuro?

"Pedro ha tenido un desarrollo muy importante de la mano de la madurez que va consiguiendo. Cada vez conoce más el juego y lo entiende. Es un elemento importante para este equipo y para este club. Lo que venga de aqui en adelante dependerá del club y de él mismo.

¿Qué balance haces del rendimiento del Sporting desde tu llegada?

"Lo que tenía que hacer era adaptarme a las necesidades y ver cómo podíamos competir mejor. Ha habido muchos lesionados que han hecho al equipo perder elementos para competir mejor. Hemos tirado de chicos sin experiencia que te terminan sosteniendo. Hemos perdido elementos, aunque alguno está de vuelta, como Djuka, y con esos elementos hubieramos sido más competitivos. Son cosas que están presentes en el fútbol".

Trabajo personal con los jugadores.

"Trabajo con personas, no con máquinas. Intento tener esa relacion con elloos porque es lo mejor para trabajar con ellos".