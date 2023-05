Ramírez: "Aquí hay algo que está fallando y no es el entrenador"

Miguel Ángel Ramírez compareció en sala de prensa después del empate (2-2) frente a la SD Eibar, tras conseguir la permanencia en Segunda División.

Análisis del partido.

"Hemos competido bien hasta que nos han durado las piernas. Hemos sido un equipo sólido y hemos evitado sus centros laterales en la primera parte, que es donde sabíamos que nos iban a hacer daño".

Sistema utilizado.

"En la primera parte, el Eibar tuvo transiciones de dos contra dos que no queríamos tener. Analizando al Eibar, el 4-4-2 era el sistema que nos podía dar un mejor resultado".

Evaluación de la temporada.

"La valoración de la temporada es que aquí hay algo que está fallando y no es el entrenador. Aquí hay que sentarse y evaluar procesos. Hay que cambiar muchas cosas, los resultados no van a ser de un día para otro".

¿Qué cambios necesita el Sporting?

"A todos lo niveles. El club necesita cambiar".

Repetir errores.

"Ahora no toca cometer ese mismo error que se lleva cometiendo años".

Cambios en el club.

"Hay cambios en todos los departamentos, muchos cambios en la estructura del club. Hay mucha gente nueva que están dando brotes verdes en el club. Hay compromiso de todos los empleados de responder a las expectativas.Comprenso la exigencia de los resultados, pero es un camino a recorrer poco a poco. Hay ejemplos en Primera, Segunda o incluso equipos que han venido de Primera RFEF. Esto va de resultados y sé que cuando me vaya mal me tendré que ir, pero hay que hacer algo para conseguir que, cuando se ascienda, no se descienda al año siguiente".

Plantilla próxima temporada.

"Todavía no hemos hablado de plantilla, y no lo haremos hasta que no acabe la temporada".

Baja de Pedro Díaz en el once.

"Estaba arrastrando molestias. Estaba cargado y no queríamos que se lesionara después de 45 minutos. Tenía en mente empezar con dos mediocentros y meter a los otros dos cuando se me cayeran".

Juzgar lo anterior.

"Yo no he hablado de la propiedad o dle cuerpo técnico anterior, he hablado de los que estamos. Yo no estaba aquí para juzgar lo anterior. Me refiero a los que estamos ahora en el Sporting que tenemos que trabajar para hacer mejor al club".

Feliz en Gijón.

"Entre las personas que voy conociendo en Gijón me hablan de un cambio social. Con todo el potencial que tiene esta ciudad y esta comunidad, o tiramos para arriba o va a ser complicado. No te imaginas lo feliz que estoy en esta ciudad, y tenemos un potencial increíble para hacer lo que queramos. Desde que llegué percibo conformismo. Hay unos pensamientos limitantes que no sirven nada y solo limitan. Vamos a tirar para adelante, tenemos un potencial bestial".