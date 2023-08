Miguel Ángel Ramírez compareció en la previa del debut en LaLiga Hypermotion este viernes (21:00 horas) en el José Zorrilla frente al Real Valladolid. El técnico sportinguista habló de su idea de juego para esta temporada y de varios nombres propios del mercado de fichajes.

Convocatoria.

"La convocatoria se hace sola por las bajas. Tenemos el bloque de pretemporada y las incorporaciones de Hassan y Rober Pier".

Sensaciones antes del debut.

"Cuando coincide final de mercado y comienzo de liga esto es así. Los que estamos son los que contamos. Esto es así".

Transformación de la plantilla.

"Todo se tenía que ir transformando, ya lo dije en junio. Éramos conscientes de que no íbamos a ser capaces en solo un mercado. Ha habido incorporaciones y las va a seguir habiendo. Sabemos que estamos limitados para este mercado, pero el club tiene que ser competitivo en mercados sucesivos. Ha habido transformación".

¿Cómo quiere que juegue el Sporting esta temporada?

"La competición nos va diciendo quién tiene éxito en la categoría. Hay pequeños detalles como la solidez defensiva o el balón parado son decisivos. Le estamos dando mucha importancia a ser compactos, no ser largos en ningún momento. La categoría pasa por ahí y cuando no lo hemos sido, nos han castigado".

Pascanu.

"Con la baja de Axel contamos con un objetivo menos y la liga es muy larga. Solo tenemos tres jugadores y queremos cuatro. Me gustaría tener tres por puesto. Alex tiene la Segunda dominada. Es rápido, ganador de duelos, es un perfil que nos encaja".

Solidez defensiva.

"En esta pretemporada hemos insistido mucho en la solidez, en tener poca distancia entre nosotros, también en cómo atacamos. Cuando fuimos dominadores nos castigaron en transiciones, hemos de aprender de eso".

El gol recae en Djuka.

"El gol no solo es responsabilidad de Djuka. Es importante darle a Djuka situaciones de gol. Estamos trabajando en nueves para poder traer, pero económicamente no va a ser posible. Vamos a ir a lo que se pueda, no a lo que nos gustaría. Estamos muy limitados y no vamos a poder hacer más de lo justo".

Formación.

"Va a depender siempre de lo que queramos hacer con respecto al rival. Intento pensar más en eso que en buscar un sistema

Situación de Víctor Campuzano.

"Él sabe lo que pienso y la que piensa el club. Su situación está abierta para que pueda quedarse, pero también para que pueda salir.

Confianza en Cristian Rivera.

"No doy confianza ni la quito. El jugador también tiene que dar confianza y Christian me la ha dado. Él sabe el debe que tiene en todos los sentidos y está trabajando en eso".

Rival: Valladolid.

"Todos los clubes, especialmente los que descienden, tienen que amoldarse a Segunda. Igual que nosotros nos construimos ellos también, aunque la distancia es considerable. Han repetido un once que es el que entendemos que va a salir. Son verticales, agresivos a la hora de defender y con gente muy rápida por fuera. Moro les va a dar muchos espacios, mucho uno contra uno. Es un partido de Primera y esperemos poner el nivel".

Estado de Rober Pier.

"Rober Pier está bien, pero aun no está en el nivel que va a estar. Se encuentra bien. El otro día pudo asumir más de 45 minutos pero no quisimos arriesgar. Podría tener minutos mañana, él se va a marcar".

Fran Villalba.

"A Fran no lo conocía de su etapa anterior. Al Villalba que estoy conociendo es un chico magnífico, buen profesional. Tuvo la mala suerte de lesionarse en el tobillo, pero estoy encantado con él a nivel personal y profesional. Los compañeros le quieren y le respetan".

¿Mejor plantilla que la pasada temporada?

"Nos lo va a decir la competición. A nivel personal, en cuanto al clima que se respira en el vestuario estamos muy bien. Han venido buenas personas y buenos profesionales. No escucho quejas, todo lo contrario. Muchos vienen con experiencias en otros equipos donde saben lo importante que es que haya buen vestuario".

Pablo García se queda.

"Cuento 100% con Pablo Garcia. Siente el Sporting y tiene el nivel y la predisposición para ser jugador del Sporting durante muchos años".

Juan Otero en la convocatoria sin estar aun inscrito.

"Sí, salvo novedad cuento con él".