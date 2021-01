Rafa Mujica jugará en la Unión Deportiva Las Palmas

El delantero Rafa Mujica espera firmar este jueves su cesión a la Unión Deportiva Las Palmas. La operación se aceleró en la jornada del miércoles, y el entorno del jugador muestra su confianza en un desenlace inminente. El atacante, con varias ofertas de clubes de la Segunda B, consigue su principal objetivo de enero: encontrar un equipo de Segunda en un mercado muy complejo en el que los movimientos han sido escasos.

Si no hay contatiempos que no se esperan, Mujica jugará en el equipo de su ciudad hasta junio, cedido por el Leeds, buscando en Gran Canaria el protagonismo que no ha tenido en Oviedo. Mujica se irá de Asturias con una escasa participación al no contar con la confianza de José Ángel Ziganda. Los dos goles en la Copa del Rey, en el campo del Coria, significaron su mejor momento en el equipo azul.

Rafa Mujica será la segunda salida tras la cesión de Riki Rodríguez al Racing de Santander. El extremo Cedric Teguía también espera su momento para decir adiós al Oviedo, pendiente de alguna oferta que le satisfaga. Por otro lado, Giorgi Aburjania y Gabriel Brazao tienen menos opciones de dejar el equipo del Tartiere antes del próximo 1 de febrero.