"Quiero triunfar aquí como lo hizo Dubovsky"

Escoltado por Manuel Paredes, presidente en funciones del Real Oviedo, Erik Jirka se ha presentado como nuevo jugador azul. Habló en eslovaco y fue traducido por su agente: Adrian Lucan.

Por qué el Real Oviedo

"Aquí jugó Petr Dubovsky. El club es un histórico y para mi carrera es lo mejor que puede pasar"

Segundo eslovaco tras Dubovsky

Para mí es un orgullo y también tengo muchas ganas de triunfar aquí como ha hecho él. Quiero crecer y triunfar aquí"

Qué le puede aportar al Oviedo

"Juego un futbol muy de contraataque, muy rápido. Soy muy veloz y me gusta jugar con espacios"

Plan a largo plazo en el Real Oviedo

"El club y yo queremos que el equipo este en Primera División. Vamos a hacer todo lo posible para que el equipo suba"

Estabilidad después de varias cesiones

No es bueno nunca ir de cesión en cesión. Buscaba un club donde pudiera tener esa estabilidad y lo hemos encontrado aquí. Voy a demostrar que estoy a la altura"

Limones y Javi Muñoz, en el Mirandés

"Me tuve que ir con la Selección al terminar la temporada. El traspaso se ha hecho con prisa y no he tenido mucho tiempo para hablar con los compañeros que han jugado en el Oviedo"

Qué le han dicho que esperan de él

"He hablado con el míster y con Rubén. Me han presentado un buen proyecto y me ha gustado lo que he visto"