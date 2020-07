Manu Redondo fue el último jugador del Real Oviedo en tocar un balón como equipo de la Segunda División B. Aquel despeje en el Carranza fue el inicio del grito de celebración por el ascenso. Ahora, en la coyuntura actual, tiene un deseo: “Quiero seguir siendo el último futbolista en tocar un balón en esa categoría. Me gustaría seguir manteniendo ese estatus con el Oviedo. Es una pequeña historia individual que quiero conservar”. Para ello, el Oviedo necesita ganar este miércoles a la Unión Deportiva Las Palmas.

El exjugador andaluz, que solo estuvo seis meses en el club del Tartiere, quedó marcado por el color azul. “Ese color no me lo quita nadie”, dice orgulloso. “Fue poco tiempo, pero yo tengo el corazón dividido entre el Sevilla, donde me formé, y el Oviedo, donde tuve mucha relación con los compañeros, la ciudad, el club. Viví muchas cosas. Y el ascenso hizo que culminara de una manera maravillosa”.

En el quinto aniversario del ascenso de Cádiz, Redondo habló con Borja Valle y Jon Erice. “Nos pusimos en contacto para recordar aquel día tan especial. Tengo mucho cariño al club, a la ciudad. Oviedo solo me trae buenos recuerdos y me da mucha alegría”, cuenta. En la actualidad, Manu Redondo trabaja como entrenador en la cantera del Sevilla.