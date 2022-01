Kravets: "Me quiero quedar aquí en Segunda o en Primera"

Vasyl Kravets ha comparecido ante los medios de comunicación a poco más de 48 horas del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Sporting y Cádiz. El ucraniano comenzó valorando el enfrentamiento y lo que supone para los rojiblancos:

"Partido importante para nosotros, como todos. Vamos partido a partido, no vemos contra quién. Estamos en casa y tenemos que estar preparados.

El gol en Málaga

"Era un centro. Mala suerte para Djuka pero buena suerte para mí. Contento por hacer un gol en mi vida".

¿Favoritos contra el Cádiz?

"No lo sé. Ganamos contra el Villarreal. Si tenemos suerte podemos ganar, pero también el Cádiz. Tenemos que jugar bien del primer al último minuto y a ver qué pasa. No podemos decir que el Cádiz sea mucho mejor equipo o tenga mejores jugadores que nosotros".

Partido a partido

"Vamos cada semana y tenemos que ganar todos los partidos que tenemos. Todo lo que toca".

Qué significa la Copa

"Para mí y para el equipo es como una oportunidad de demostrar que el Sporting puede jugar a un buen nivel. Es una oportunidad para subir de ronda y ver qué toca. Ojalá que ganemos la Copa".

Falta de victorias, ¿falta de confianza?

"Estamos preparados para cada partido. En cada entrenamiento trabajamos por los 3 puntos. En el campo no todo sale bien, todo el mundo tiene errores. Tenemos que seguir trabajando como trabajamos. Tenemos que estar preparados para todo".

¿Se quedaría en el Sporting?

"El Sporting me gusta. El emblema que tiene, colores, todo me gusta. Me quiero quedar aquí sea en Segunda o en Primera. La gente, los jabalís en la calle (risas)... contento con todo el mundo que trabaja aquí. Yo me encuentro bien. No jugué unos partidos porque no lo estaba haciendo bien, pero ahora me siento bien".