"Quiero dar un paso adelante en el juego, en generar ocasiones y seguir concediendo poco"

El Real Oviedo afronta un nuevo partido en el Carlos Tartiere, con la intención de hacer bueno el punto sumado el pasado fin de semana en El Plantío. Una vez digerido ese encuentro, Bolo sí que se despejó este viernes en sala de prensa algunas cosas positivas a extraer, y sigue insistiendo en avanzar en el aspecto ofensivo y recupera un nuevo efectivo, Carlos Pomares.

Y es que el análisis semanal le ha dejado un mejor poso al técnico carbayón: “Después de verlo, la sensación es que no fue tan malo como pensábamos tras el partido. Nos faltaron muchas cosas como segundas jugadas, intensidad, tener más el balón... Pero sí es cierto que el Burgos teniendo el balón nos tira una vez a portería. Las ocasiones más claras fueron nuestras. Las sensaciones no eran buenas pero después de verlo mejoran un poco".

Con el último partido en casa también en la retina, se espera ver un Oviedo más parecido a ese que al de El Plantío: “Ojalá veamos más el partido contra el Levante que el del Burgos. El Burgos ya dijimos que era un equipo muy rocoso. Sin hacer un buen partido conseguimos puntuar y ahora tenemos que hacer un buen partido para que nos acerque a ganar los tres puntos y así veríamos de una forma mucho más positiva el punto de Burgos. La idea es hacer un buen partido, ser regulares y que se vea un buen Oviedo cuanto más tiempo mejor”.

La competición ya ha arrancado, a la espera de que el equipo siga evolucionando: “Estoy encantado con la predisposición y el ambiente en el vestuario. Es la línea a seguir. Tenemos un margen de mejora muy grande. Necesitamos mantener el buen juego durante más minutos y tener más oportunidades. Teniendo esas oportunidades tendremos más goles. Me gusta que mi equipo llegue mucho y haga goles. Ahora no lo estamos consiguiendo pero estamos en el camino”.

Las líneas a mejorar las tiene claras Bolo: “Queremos ser un equipo que llegue mucho a portería contraria y tenga muchas ocasiones. Con eso tendremos posibilidades de hacer más goles. De momento no lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo defender bien y ahora tenemos que seguir haciendo eso y dar un paso adelante en el aspecto ofensivo. Hacer goles te va a poner en una situación mucho mejor y trabajamos en eso”.

E insistía en ese trabajo a conseguir: “Lo que quiero es dar paso adelante en el juego, en generar ocasiones y seguir siendo un equipo que concede poco. Estamos al principio. Sí que es cierto que cuando mejor nos coloquemos mejor, pero no es mi obsesión. Lo que quiero es dar pasos hacia adelante y hacer goles”.

Algo que le está costando en estos primeros partidos es hacer goles. Dos de los tres que lleva el Oviedo han llegado de penaltis convertidos por Bastón y el tercero lo anotó Sergi Enrich: “Lo digo muchas veces. Los goles no son solo cuestión de los delanteros y la defensa no es solo cuestión de la línea defensiva. Somos un equipo y todos tenemos que aportar. Tenemos que hacer todos de todo. La responsabilidad de los goles no puede caer solo en los delanteros”.

Miguelón ya entró en convocatoria para el partido ante el Burgos y Pomares entra en esta ocasión. El técnico los descarta de inicio, pero anuncia que podrán tener minutos: “Son dos jugadores que cuando los fichamos sabían que iban a ser importantes. No han hecho la pretemporada como el resto y no queremos correr riesgos. Cuando estén en las mejores condiciones seguro que esa competencia va a ser buena. Será un problema para nosotros, porque tendremos que decidir, pero mejor para el equipo. Sería precipitado para empezar, pero podrían tener algún minuto”.

Respecto al once titular, reconoce que en la búsqueda de mejora ofensiva podrían venir modificaciones: “Puede que haya algún cambio. Lo estamos valorando. No porque no estemos contentos con los dos últimos partidos pero sí por buscar más equilibrio y por ver cómo le hacemos más daño al Ibiza”.