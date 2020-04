Diego Cervero fue protagonista este sábado en el tramo final de 'Tiempo de Juego'. El futbolista ovetense le ha explicado a José Luis Corrochano su ofrecimiento para ayudar como médico en la actual crisis del coronavirus. Puedes escuchar su intervención en COPE pinchando en este enlace.

"Yo acabé la carrera. Me falta el MIR. Ya hice varios exámenes MIR, pero no puedo coger plaza porque requiere dedicación exclusiva y he querido seguir jugando al fútbol", relata el exjugador del Real Oviedo. Cervero quiere ayudar: "Me ofrecí por las redes sociales del club (Barakaldo, su actual equipo); lancé un mensaje con toda la ilusión. Y esta semana el Gobierno publicó un decreto por el cual personas como yo podemos ayudar. He enviado varios currículums. Estoy con muchas ganas. Si alguien me llama, tengo todo preparado para ir de inmediato a donde me necesiten".

El futbolista ovetense está en su casa de Asturias ("el jueves anterior al confinamiento, el club ya nos dijo que nos podíamos ir, se adelantaron a la situación, el Barakaldo se ha portado muy bien", agradece), junto a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos. "Si me dicen hace tres semanas que iba a estar encerrado tan bien como estoy, no me lo habría creído. Estoy ejerciendo de tío todo lo que no ejercí estos cuatro años y estoy disfrutando con ellos, haciendo deporte en casa, limpiando, encontrando recuerdos de pequeño... Si somos positivos y nos marcamos una rutina, lo podemos sacar adelante", sostiene.

"Cuando me preguntan por mi ídolo, fue y es mi padre, un médico al que que vi desde pequeño cómo, mientras cenábamos en casa, le llamaban y salía corriendo para curar a alguien. Yo también quiero ayudar, es un buen momento. No tengo miedo. Hay un pequeño riesgo, pero lo mío es vocacional, me gusta esta profesión", asegura Diego Cervero en COPE.