"Quién me iba a decir que iba a jugar en Segunda B"

Aitor Rodríguez se ha ganado defender las porterías de la Segunda División B. La suya es una historia de superación deportiva para un guardameta muy querido en el fútbol asturiano. “¿Que por qué me quieren tanto? No lo sé, será por mi forma de ser; soy una persona alegre, extrovertida, irán por ahí los tiros”, dice con humildad.

“Quién me iba a decir a mí que iba a jugar en Segunda B”, expone con suma normalidad. “Como le digo a todo el mundo, fue un 'play off' soñado. Se dio todo redondo. Todavía me siguen llegando felicitaciones. Estoy muy contento. No sabía que iba a tener tanta repecursión”, desliza el portero del Covadonga, brillante durante los dos partidos que dieron el ascenso al club de Oviedo.

“Cambia la categoría, pero no hay la suerte de poder vivir del fútbol, como nos gustaría, así que la rutina del trabajo seguirá; tengo buen horario laboral, y puedo compaginarlo con los entrenamientos, que seguirán siendo igual que en Tercera”, explica tras el ascenso en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

La llamada de Fermín

A Aitor le cambió su vida futbolística una llamada de Fermín Álvarez, su entrenador. “Soy de Tapia de Casariego, jugué en todas la categorías inferiores del Real Tapia. Llegué a debutar en Tercera. Contaba mis años de Tercera por descensos. Llegó un punto que, estando en el Luarca, con otro año malo, me cansé al ver que las cosas no salían bien. Y fue justo el año que me llamó Fermín para fichar por el Cova. Viendo la trayectoria del club, dije que sí sin dudarlo. Y este es ya mi séptimo año en el equipo”, cuenta en la charla en la radio. “Llamome Fermín” son las dos palabras que suele repetir para explicar su punto de inflexión en el fútbol. “Los compañeros en el vestuario siempre están con la comedia con esa frase”, reconoce con una sonrisa.

“Si tenemos el grupo que se supone que habrá, ojalá pudiese jugar en Riazor y con aficionados en el estadio”, se pide el portero Aitor para el nuevo curso, una temporada especial para uno de los futbolistas más apreciados en Asturias en la última década.