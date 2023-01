¿Quién es y cómo juega Ignacio Jeraldino?

Alberto Ruiz, periodista de MARCA Claro, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar del nuevo fichaje del Sporting: Ignacio Jeraldino. Alberto Ruiz, que sigue la actualidad de Santos Laguna, conoce bien al delantero chileno cedido por el club mexicano propiedad del Grupo Orlegi.

¿Qué recuerdo dejó en Santos en particular y en México en general?

"La verdad que no deja un buen recuerdo. Llegó a Santos después de su paso por Atlas. Son 4 goles en algo más de 60 partidos. El recuerdo entre los aficionados de Santos es poco grato, no es bueno. Solo hace falta dar una vuelta por redes sociales para ver que la gente no guarda buen recuerdo de él. La realidad es esa, que no dejó un buen recuerdo en México".

¿Qué tipo de delantero es Jeraldino?

"Le gusta jugar fuera del área, no es un '9' nato, no es un killer, al menos lo que mostró aquí. Tiene buen trato con el balón, pero aquí dio la sensación de jugador apático, que no iba a por la pelota. Santos Laguna se caracteriza por ser un equipo que no da ningún balón por muerto, pero Jeraldino no cumplió con eso".

No ilusiona lo que nos cuentas, Alberto.

"Ojalá tenga un buen desempeño en España, pero en México no dejó una buena impresión. Es el primer jugador que juega para los tres equipos de Orlegi: Atlas, Santos Laguna y ahora el Real Sporting".