"Queremos ver un equipo intenso, agresivo y vertical"

En la previa del encuentro ante el Zaragoza, José Luis Martí explica sus sensaciones antes de sentarse por primera vez en el banquillo de El Molinón. También se refiere a la situación de los jugadores ucranianos de la entidad.

KRAVETS

"Está jodido. Es una situación que ninguno deseamos, es una situación difícil para todo el mundo que sufre esa situación desagradable. Vamos a darle todo nuestro apoyo desde el club, desde la posición de entrenador y de persona para que se siente lo mejor posible. Vamos a estar por encima de todo respetando a la persona".

BOGDAN Y ERIC Y ESTADO DEL EQUIPO

"Tanto Bogdan como Eric son situaciones diferentes. Eric está en una situación complicada, con la posible llegada de un hijo. Tampoco es agradable, intentamos darle nuestro apoyo. Todo lo que necesiten por parte del club.

En cuanto al equipo, me he encontrado con un grupo con entusiasmo, ilusión, ganas, con gran capacidad de aprendizaje. Muy predispuestos a entender los conceptos. Eso satisface a un entrenador, tener a gente que quiere progresar, aprender y escuchar. De eso se trata, de que vayamos aprendiendo en el camino".

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SORPRENDE?

El ritmo de balón, poder inculcar la capacidad de aprendizaje. Siempre tenemos cosas que mejorar, hay detalles que tenemos que pulir. No podemos meter todos los conceptos que creemos. Estamos en ese proceso de conocernos; tanto yo a los jugadores, como ellos a mí. Sobre todo, la predisposición al aprendizaje.

¿QUÉ ES INNEGOCIABLE PARA ÉL?

"Queremos ver un equipo intenso, agresivo. No me refiero solo a la disputa y a situaciones defensivas. Tenemos que ser intensos y agresivos a la hora de atacar, pero, desde el equilibrio. Entiendo el fútbol, para definirlo, desde el equilibrio, pero buscando esa verticalidad porque tenemos esos jugadores para hacerlo".

PRIMER PARTIDO EN CASA

"Es importante enganchar a la gente. La gente se engancha viendo a un equipo intenso, ambicioso. Jugamos ante un gran rival. Tenemos que conseguir que el estadio nos ayude a conseguir los tres puntos. Sería importante ver el cariño de los aficionados. No lo he podido disfrutar en el campo, pero lo he sufrido cuando he venido aquí. Necesitamos que seamos doce los que estemos en el campo".

SITUACIÓN CLASIFICATORIA. IMPORTANCIA DE GANAR PRIMER PARTIDO PARA REENGANCHARSE

"No tenemos otro partido. Tenemos este. Debemos ser lo más realistas posible. Nuestro objetivo debe ser sumar tres puntos. El rival también juega, si no lo podemos hacer, lo intentaremos la semana próxima. No podemos pensar más allá. Tenemos tantas cosas que hacer esta semana, durante los 95 minutos… sería importante conseguirlo ante nuestra gente".

EQUILIBRIO. ¿CÓMO SE LLEGA A ÉL? ¿RETOQUE TÁCTICO?

"Vamos a intentar, dar equilibrio con nuestros matices. Lo más importante no es el sistema, sino la evolución del propio sistema. Si lo tenemos claro y si es con el equipo compacto, será más sencillo lograrlo. El centro del campo es una posición tremendamente importante".

DAR TOQUE PERSONAL, ¿MUCHOS CAMBIOS?

"Vamos a intentar, a través de lo que tenemos, buscar las mejores soluciones y tratar de explotar las virtudes de nuestros futbolistas. Como hay distintas soluciones, intentaremos buscar esa velocidad y verticalidad. En las áreas se deciden los partidos".

ESTADÍSTICAS DE JIM ANTE EL SPORTING

"Ojalá las podamos romper. Nunca he perdido nunca como entrenador del Sporting".

JONY Y PUMA

"Cuando tienes a dos jugadores así, con esa velocidad y esa zurda y puedes elegir a cualquiera de los dos, el entrenador tiene tranquilidad. Viendo los entrenamientos, vamos a decidir. Muchas veces hay jugadores capaces de revolucionar el partido desde el banquillo y hay que darles esa oportunidad".

QUÉ LE PREOCUPA DEL ZARAGOZA

"Viene tras victoria, había estado en un momento crítico y eso le puede haber reforzado. Es un equipo al que le gusta tener la posesión, hacer una circulación lenta. No podemos permitir que se convierta en un partido con poco ritmo. Tiene la suficiente calidad, pero debemos ser agresivos a la hora de circular el balón".