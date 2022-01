"El planteamiento era estar arriba y aún estamos a tiempo"

Aitor García ha sido nombrado jugador Cinco Estrellas del mes de diciembre en el Sporting. El extremo andaluz ha analizado la actualidad rojiblanca antes del partido de Copa del Rey ante uno de sus ex equipos: el Cádiz.

Estado físico

"La espalda va evolucionando bien. Ayer descansamos bien. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Que la gente me haya votado es un motivo de alegría o eso cree la gente".

Cádiz en Copa, su ex equipo

"Jugar contra el Cádiz es especial para mí. Solo tengo recuerdos bonitos de Cádiz y del club. Es una competición oficial. Tenemos que ir a por todas. Ojalá podamos pasar a cuartos por nosotros y para la afición para levantar el estado de ánimo".

Destitución de Álvaro Cervera

"No soy quién para valorar las decisiones del Cádiz. Para mí Cervera siempre será muy importante porque me hizo debutar en el Recre con 17 años y luego en Cádiz estuve dos años con él. Mucha culpa de que esté aquí hoy es de él. Le tengo mucho cariño y yo no tengo ningún pero para él. Las cosas del club internas... ahí no me meto".

Buen momento de forma personal

"Son fases de la temporada. Espero seguir estando en esta línea. Ojalá podamos seguir así".

Djuka y el mercado de invierno

"Djuka está tranquilo. Solo tienes que ver cómo está rindiendo. Es profesional y tiene que dejarlo todo por el club. Nosotros estamos encantados con él. Ojalá pueda seguir mucho tiempo más con nosotros".

¿Miedo a una temporada intrascendente?

"No tenemos miedo. Los puntos son los que son y sabemos que si queremos tirar para arriba hay que revertir esta situación. Hay que intentar pasar contra el Cádiz y luego ganar al Amorebieta, y así sucesivamente. El planteamiento era estar arriba. Aún estamos a tiempo de retornar a donde empezamos y ojalá pueda ser así".

¿Jugará ante el Cádiz?

"Depende de cómo me encuentre y también de los servicios médicos. Intentaré poner todo de mi parte para estar el sábado".

La Copa, ¿consuelo por LaLiga?

"La Copa es una competición oficial y nos lo tomamos en serio como si fuera Liga. Para nosotros es alegría y aliciente. Que puedas pasar y vengan Madrid, Barcelona, Atlético... es una alegría. LaLiga es lo que jugamos todos los fines de semana y lo que nos hace estar o no en Primera División".