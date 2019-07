"No queremos hacer caja con las marcas del Real Oviedo"

Mario Arias, concejal de Interior, Organización y Patrimonio Personal tiene claro que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo no va a "hacer caja con las marcas" del Real Oviedo. Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Deportes COPE Asturias, donde ha tratado varios asuntos.

Relaciones con el Real Oviedo.

"Las relaciones con el Real Oviedo son buenas, de colaboración absoluta con el club"

Ha habido algunas reuniones.

"Hemos tenido encuentros informales, hemos estado hablando sobre los temas que importan, tanto a la ciudad como al club. Hemos conseguido que el club aborde unas obras necesarias para mejorar el terreno de juego".

Obras en el Carlos Tartiere.

"Es una necesitad y un problema que arrastra nuestro estadio desde hace muchos años. Hay que agradecer al Real Oviedo que aborde, en beneficio de la propiedad, unas obras que serán buenas para el club y para la imagen de la ciudad".

"Somos los propietarios. Todos los años destinamos unas partidas presupuestarias para mejorar el estadio. El Real Oviedo ha planteado una solución que nos garantizan que van a ser definitivas. El Ayuntamiento ha dado los permisos. Estamos contentos con que eso pueda salir adelante".

"El alcalde ya nos ha puesto deberes. Quiere que el estadio vaya luciendo y sea un espacio en el que los espectadores y aficionados disfruten. Es importante ver que, a la mayor brevedad posible, se cambie el color de esos asientos que, de color gris, y desde mi punto de vista, son un poco tristes".

El comunicado del club.

"El tono lo marca el que emite el comunicado, nos esperábamos el tono normal de buenas relaciones entre el club y uno de los emblemas de la ciudad. Traslada esa buena relación que existe entre el equipo de Alfredo Canteli y el Real Oviedo".

Patrocinio en la camiseta.

"A nosotros nos gustaría que, tal y como hemos puesto en nuestro programa electoral, debemos establecer alianzas con nuestros mejores embajadores y el Real Oviedo es uno de ellos. Nos gustaría concluir que el nombre de Oviedo esté en la camiseta del club a lo largo de todo el mundo".

Las marcas del Real Oviedo.

"Hemos sido muy claros en este sentido. No queremos hacer caja con las marcas del Real Oviedo. Es un tema que debemos abordar en los próximos meses, desde la colaboración. Nuestra premisa es no hacer caja con ellas. No queremos entrar en cifras. Quiero dejar claro a todos los oviedistas y ovetenses que el gobierno de Canteli no quiere hacer caja con las marcas".

El pabellón para el Oviedo Baloncesto y otras instalaciones.

"Oviedo tiene una serie de carencias en materia deportiva. Tanto en la saturación y el mantenimiento de campos de fútbol. Queremos que se construyan más campos de fútbol. También hay una carencia muy grande de pabellones deportivos. Queremos la construcción de un pabellón que reúna los requisitos para que, si el Oviedo Baloncesto logra ascender a la ACB, pueda jugar ahí. Vamos a trabajar desde ya para que Oviedo tenga el pabellón que se merece. También estamos a la espera de conseguir la recuperación de la plaza de toros, que también puede funcionar como recinto multiusos".