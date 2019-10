La salida de Joaquín del Olmo del Real Oviedo también ha estado presente en la rueda de prensa del técnico azul, Javi Rozada. El entrenador de la primera plantilla carbayona ha tenido buenas palabras para el mexicano en una semana que "no fue como gustaría". El preparador ovetense ha destacado que su relación "con Joaquín era muy buena. El fútbol es así, hay que tomar decisiones. El mejor regalo que le podemos hacer es ganar en Albacete". Sin embargo, no piensa que la marcha del hombre de confianza de Carso vaya a pasar factura a sus jugadores, sino todo lo contrario. "No creo que la marcha de Joaquín afecte a los futbolistas. Son profesionales. Incluso podría ayudar porque era un tío muy querido y seguro que los jugadores le quieren dedicar el triunfo", ha apuntado.

Respecto al análisis de la última derrota, Rozada ha admitido que "ante el Numancia defendimos mal las segundas jugadas. Salíamos del descenso, pero no nos tiene que desviar y hay que seguir compitiendo como lo estamos haciendo" y ha reconocido que no habrá muchos cambios en el once, más allá de los seguros de Ortuño y Bárcenas. "Vamos a seguir igual, estamos manteniendo una línea en los partidos.Tengo alguna duda en el once, viajamos 19. Ya ajustaremos alguna cosa en Albacete, pero no vamos a cambiar mucho".

El técnico también ha tenido palabras de agradecimiento a sus futbolistas. "Desde que llegué, el vestuario me ha facilitado las cosas. No es fácil para un vestuario contar con un entrenador que viene de Segunda B y no ha estado en el fútbol profesional. El vestuario está unido. El día a día es muy cómodo. Te lo hacen fácil", ha reconocido.